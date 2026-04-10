Penultima giornata per due vittorie senza esitazioni

Dodicesimo round di ritorno, penultima giornata, con le due formazioni regionali con grosse possibilità di vittorie e di consolidare le ottime posizioni in classifica, nell’attesa degli imminenti playoff.

La Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, ormai certa del secondo posto in classifica e di evitare un possibile derby regionale, affronterà in casa la Pallacanestro Camin di Padova, formazione non ancora certa dell’accesso ai playoff, cosa che potrebbe renderla pericolosa e imprevedibile. All’andata le trentine si imposero a Padova con il punteggio di 55-69. L’unica variabile è proprio la non stabilità in classifica delle padovane, che potrebbe invogliarle a giocare una partita imprevedibile. La maggiore esperienza delle ragazze trentine e quanto sinora dimostrato sul campo, dovrebbero essere le giuste armi per limitare le scorribande avversarie.

DOMENICA, 12 APRILE 2026 ore 18:00

TECNOEDIL TRENTO (19-5) - PALL.CAMIN (10-13)

Il Charly Merano, non ancora certo della classificazione finale, ma che dovrebbe orientarsi dalla terza al massimo alla quinta posizione, affronteranno in trasferta il Basket Cittadella, formazione battuta all’andata per 52-33 nella città del Passirio. La formazione di Travaglini non dovrebbe avere grandi difficoltà, le venete sono fuori dai giochi playoff e hanno già evitato la retrocessione diretta, non dovrebbero quindi avere il morale particolarmente alto e magari stanno già pensando ai playout, da affrontare con formazioni più alla portata rispetto a quella meranese.

DOMENICA, 12 APRILE 2026 ore 18:30

BASKET CITTADELLA (7-17) - CHARLY BASKET (16-8)

La classifica

Il quadro della penultima giornata