Verso il quarto fra Lagorai Wolves e Legnago

Quello fra il Lagorai Wolves e il Legnago è certamente il quarto di finale più aperto a qualsiasi tipo di soluzione fra quelli che si svolgeranno in questa stagione.

Lagorai Wolves

La formazione guidata da coach Bianchi, giunta quarta al termine della regular season, dopo aver in parte combattuto con il trio di testa, dovrebbe essere comunque più che soddisfatta per quanto fatto, ben al di sopra di quanto avvenuto nella scorsa stagione. Bilancio di 17 vittorie e solo 7 sconfitte. Fra le mura domestiche il bilancio dei “lupi” è davvero importante, 10 vittorie e due sole sconfitte, come le prime due formazioni in classifica. Sette a cinque il bilancio fuori casa, non male anche lontano dai legni casalinghi. La vera forza del Lagorai Wolves è il secondo attacco stagionale, 78.5 a partita, anche la difesa niente male, sempre seconda, 68.6 subiti per match, cosa che può far dire che la formazione di Civezzano avrebbe anche potuto meritarsi almeno una posizione in più in classifica. Il Lagorai, nel suo momento migliore ha sconfitto in casa Creazzo e Arzignano, mentre i momenti più difficili la sconfitta in casa patita proprio per mano di Legnago e quella sul campo del San Marco Rovereto. Una serie negativa di tre sconfitte di seguito, ma anche una bella striscia positiva di ben 7 vittorie. Ai comandi di coach Bianchi, una bella serie di giocatori cresciuti molto nella stagione, in primis capitan Ippedico, detto il “prof”. Ad affiancarlo vi sono anche Paolo Iobstraibizer, il playmaker Della Pietra, Zobele, Bellotti e Papa, ma possiamo anche dire che la panchina è molto lunga e ben rifornita, con molti di loro giovani e promettenti.

Legnago

Il Legnago, formazione che come i Lagorai Wolves ha battagliato per buona parte del campionato contro il trio di testa, è poi giunto quinto in classifica, colpa di un paio di sconfitte inaspettate verso la fine della regular season. Bilancio di 15 vittorie e 9 sconfitte, con un esito in casa di 8 a 4, e fuori casa di 7 a 5. Settimo reparto offensivo stagionale, media di 74.9, mentre la difesa va meglio, sesto comparto, 75.1 punti subiti a match. Legnago ha dato del filo da torcere al trio di testa, il momento più interessante di certo la vittoria casalinga contro la vincitrice della regular season, il Basket Est Veronese, mentre fuori casa ha sconfitto Arzignano, oltre ad aver espugnato già il campo di Civezzano. Per contro la pesante sconfitta sui legni di casa patita dai Bear Isola, uno dei punti più delicati della stagione, come lo è stata la brutta trasferta con esito negativo sul campo dell’ultima in classifica Buster Verona. Un paio di serie negative molto corte, due sconfitte di seguito, per contro una bella serie positiva fatta di 6 vittorie di seguito. Allenata da Luca Gallani, i suoi giocatori più rappresentativi e pericolosi sono: Bouadid, Pasqualini, Lovato e Giavoni.

Il confronto

Le due formazioni si sono sfidate a distanza per tutta la stagione, spesso affiancate in classifica e con un caso dove i veneti hanno anche superato la formazione trentina. Ancora più interessante il doppio confronto fra le due formazioni, entrambe hanno già violato l'altrui campo, se a Civezzano il Legnago ha vinto in scioltezza con il punteggio di 68-80, i trentini si sono vendicati in egual maniera sul parquet avversario portando a casa la partita con il punteggio di 67-82. Equilibri, storia stagionale e confronti diretti, portano a pensare che facilmente si giungerà a gara 3 e che le due formazioni abbiano le medesime chance di passare il turno.

Gara 1

Dom 26/04/2026 ore 19:30

LAGORAI BASKET - LEGNAGO BASKET

Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 21:00

LEGNAGO BASKET- LAGORAI BASKET

Palazzetto d.lo Sport Comunale - Via Olimpia, 2 - LEGNAGO - (VERONA)

Eventuale Gara 3

Lun 06/04/2026 ore 20:30

LAGORAI BASKET - LEGNAGO BASKET

Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO