Ultima giornata con meno ansie

Ultima di campionato, dove le tre formazioni trentine conoscono più o meno il proprio destino, anche se le eventuali vittorie in questo turno possono aiutare nell'immediato futuro.

Nell'anticipo di sabato, la Virtus Altogarda, dopo la preziosa quanto bella prestazione del turno precedente che ha di fatto lanciato gli uomini di coach Di Salvatore verso i playoff, incontrerà fra le mura di casa l'XXL di Pescantina, contro la quale all'andata vinse per 65-72. Servirebbe un'altra vittoria per garantire il settimo posto per i playoff, obiettivo che è stato raggiunto non senza difficoltà, in modo da evitare un eventuale rientro dei Bear Isola, che se vincessero in casa del Legnago, sorpasserebbero proprio la formazione rivana. Se la squadra trentina dovesse vincere, confermerebbe la settima posizione in classifica.

SABATO, 18 APRILE 2026 ore 18:30

VIRTUS ALTO GARDA (9-14) - XXL PALLACANESTRO (7-16)

San Marco Rovereto di coach Eglione, che affronterà in casa la Virtus Isola della Scala, già battuta all'andata con il punteggio di 81-95 a gennaio. I roveretani sono già certi di dover partecipare ai playoff, ma se mantenessero la posizione attuale, lo farebbero dalla migliore delle posizioni a dovrebbero affrontare il Buster Verona nello spareggio per non retrocedere. Partita decisamente alla portata dei roveretani, vietati però i cali di tensione, il campionato non è terminato.

DOMENICA, 19 APRILE 2026 ore 18:00

SAN MARCO ROVERETO (7-16) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (6-17)

Trasferta da vincere assolutamente per i Lagorai Wolves di coach Bianchi, impegnati sul campo dell'ultima in classifica Buster Verona. All'andata finì per 81-69 per Ippedico e compagni, a far bene serve un esito simile. Formazione con sede a Civezzano che è ancora in corsa per un possibile terzo posto, a patto che l'Arzignano perda sul campo del Leobasket, cosa non impossibile, visto che necessita di punti per trovare un posto ai playoff, infatti la formazione di Lonigo, potenzialmente potrebbe chiudere al settimo posto, ma al tempo stesso potrebbe giungere nona in caso di sconfitta. La vittoria dei "lupi", farebbe comodo anche al San Marco Rovereto, possibile futura avversaria dei veronesi.

DOMENICA, 19 APRILE 2026 ore 18:00

PALL. BUSTER VR (5-18) - LAGORAI BASKET (16-7)

La classifica in DR1

Panoramica dell'ultima giornata