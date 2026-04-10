Penultima a rischio per Virtus e San Marco

Dodicesima e penultima giornata della regular season, dove le sfide si fanno particolarmente delicate. Se il Lagorai cerca solo di capire il posizionamento playoff, Virtus e San Marco rischiano molto.

Sfida particolarmente delicata per il San Marco Rovereto di coach Eglione, impegnato in trasferta contro il Creazzo, alla sua ultima partita di regular season, che vorrà ben figurare davanti al pubblico di casa, ma sopratutto vincere nella speranza di assistere a qualche passo falso di Arzignano e del Basket Est Veronese. All’andata i veneti espugnarono il campo roveretano con il punteggio di 72-83. Non sarà una partita facile, ma i due punti in palio farebbero più che comodo, sopratutto nel tentativo disperato di agguantare il nono posto in classifica, che vorrebbe dire salvezza senza passare dai playoff.

DOMENICA, 12 APRILE 2026 ore 17:30

BASKET CREAZZO (18-5) - SAN MARCO ROVERETO (7-15)

Sfida da spareggio autentico quella della Virtus Altogarda, che andrà ad affrontare la sua diretta rivale Bear Isola a Isola Vicentina. Partita non facile, chi perde rischia di rimanere fuori dai playoff, per contro, chi vince ha notevoli chance di entrarci di diritto. All’andata finì con il pesante punteggio di 69-88, uno dei momenti più bassi della formazione di coach Di Salvatore in questa stagione. Bisognerebbe vincere e provare a ribaltare il pesante passivo di 19 punti, ma basterebbe quantomeno una vittoria per avvicinarsi alla seconda fase.

DOMENICA, 12 APRILE 2026 ore 18:00

BEARS ISOLA BASKET (8-14) - VIRTUS ALTO GARDA (8-14)

Partita di cartello per i Lagorai Wolves di coach Bianchi, che sul parquet di Civezzano, affronteranno Arzignano, la terza forza del campionato, con residue possibilità di poterli raggiungere in classifica, ma la cosa non sarebbe per nulla facile e servirebbe un mezzo miracolo da parte del Leobasket nel prossimo turno. All’andata finì con il punteggio di 74-68 a favore dei veneti, ribaltare il punteggio non è di certo impossibile per il “prof” Ippedico e i suoi compagni di squadra.

DOMENICA, 12 APRILE 2026 ore 18:30

LAGORAI BASKET (15-7) - PALL. ARZIGNANO (17-5)

La classifica

Il quadro del penultimo turno