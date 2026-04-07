Verso il quarto di finale Pergine vs. Night Owls

Il primo quarto di finale ad andare in scena, sarà quello che vede contrapposte la seconda forza del campionato, il Pergine e i Night Owls, certamente una delle più deluse e che potrebbe riservare delle sorprese.

Pergine

Il Pergine, formazione giunta seconda in campionato, dopo qualche tentennamento iniziale, complice la sconfitta casalinga nella prima giornata per mano dell'Europa Bolzano, ha ben figurato poi nel corso della regular season. Formazione guidata da coach Vigolo, affiancato dal giovanissimo Sammarini, che in qualche occasione lo ha pure sostituto in maniera pregevole. Quindici vittorie e cinque sconfitte nel campionato regolare, quarto reparto offensivo con una media di 67 punti partita, seconda miglior difesa, 57.1, di poco indietro a quella della capolista Maia Merano. Nessuna serie negativa, la serie positiva più lunga è durata 4 turni, lo ha fatto per tre volte in questa stagione. Fra le società più promettenti in regione, squadra pensata anche per tentare un salto di qualità nel futuro. Il suo uomo più pericoloso ed esperto è Ndaw Saliou, decimo marcatore in campionato e con un importante esperienza nella categoria superiore con la maglia del Valsugana. Da non sottovalutare anche Zampedri, quasi sempre in doppia cifra, Mancinelli, Zhyrov e Cristofani. Formazione giovane e dal roster molto lungo, forse il più numeroso della categoria. Fra i momenti più importanti per la formazione di Vigolo, sono stati sicuramente i due confronti vinti contro il Gardolo, che per tutta la stagione ha conteso la seconda piazza ai perginesi.

Night Owls Trento

Night Owls che forse rappresentano una delle formazioni meno soddisfatte del proprio percorso, partiti per rientrate tra le prime quattro e per difendere il titolo in Coppa, giunti soltanto settimi al termine della regular season. La formazione guidata dal suo coach e presidente Caldara, ha collezionato 8 vittorie e ben 12 sconfitte. La serie positiva più lunga non è andata oltre le due vittorie di seguito, la negativa più pesante è stata di ben 4 turni senza successi.

Settimo reparto offensivo del campionato, con 61.6 punti a partita e nella stessa posizione anche in quello difensivo, con 64.2 canestri subiti per match. Il suo uomo più rappresentativo è il giovane Frenez, sesto marcatore del campionato. Fra i suoi giocatori più pericolosi dobbiamo annoverare anche Manenti, Ebranati Giordano, Ebranati Daniele e Costanzo. Da non dimenticare nonostante gli infortuni, Lazzari, che quando ha giocato però ha mostrato una certa pericolosità, nonostante le sole 6 partite giocate nella stagione. I momenti più delicati della stagione, sicuramente le due sconfitte patite contro il Bressanone e i Red Fox. I Night Owls devono assolutamente evitare il ripetersi di quanto accaduto la scorsa stagione, quando si fecero sorprendere in gara 2 e 3 dal San Marco Rovereto nei quarti di finale, anche se la situazione è diversa quest’anno, i “gufi” infatti non partono di certo da favoriti in questo confronto, costretti ad inseguire e tentare già il tutto per tutto in casa dei perginesi.

Il confronto

Nei due confronti diretti stagionali, il Pergine ha sconfitto in entrambe i casi i Night Owls, con il punteggio di 68-55 in casa, mentre a Trento è finita per 49-56 a favore della formazione di coach Vigolo. Ironia della sorte, il confronto fra le due formazioni è recentissimo, infatti si è svolto nell’ultimo turno della regolar season. Le chance a favore del Pergine sono del 70%, contro il 30% dei Night Owls. I “gufi” devono giocare bene in gara 1 per mettere in difficoltà i perginesi poi in gara, sicuramente la delusione patita in campionato potrebbe essere un bel motore per i Night Owls.

Quarto di finale 2

Gara 1

Gio 09/04/2026 ore 21:15

BASKET PERGINE - NIGHT OWLS TRENTO

Palestra GARBARI - Via Amstetten 4 - PERGINE VALSUGANA - (TRENTO)

Gara 2

Mer 15/04/2026 21:30

NIGHT OWLS TRENTO - BASKET PERGINE

PALESTRA LICEO GALILEI - Via Nepomucemo Bolognini, 92 - TRENTO

Eventuale Gara 3

Gio 23/04/2026 21:15

BASKET PERGINE - NIGHT OWLS TRENTO Gio 23/04/2026 21:15

Palestra GARBARI - Via Amstetten 4 - PERGINE VALSUGANA - (TRENTO)