Il mese di marzo per le trentine in DR1

Mese di marzo che non ha smosso le posizioni delle tre formazioni trentine impegnate nel campionato di DR1, dove nonostante le vittorie non sono migliorate le rispettive collocazioni.

Il Lagorai Wolves, con tre vittorie e una sconfitta nel mese di marzo, non si è mosso in classifica, rimanendo però saldamente al quarto posto, dietro al trio di testa. La formazione di coach Bianchi, nel mese di marzo, ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta, bilancio che non le ha permesso di fare il salto in classifica. Di buono c’è che è arrivata la qualificazione matematica ai playoff, dove la formazione con sede a Civezzano, ci andrà presumibilmente a collocare tra la quarta e la sesta posizione nella peggiore delle ipotesi.

La Virtus Altogarda, attualmente in ottava posizione mancando lo scontro diretto di ritorno contro i Bear Isola, ha collezionato una vittoria e due sconfitte, sostanzialmente la posizione è rimasta invariata per gli uomini di coach Di Salvatore. Il mese di marzo non ha portato la salvezza matematica, cosa che a questo punto è l’obiettivo più importante, vista la classifica particolarmente intricata, definita più di una volta la “tonnara”. Mancano due partite al termine, l’ottava posizione è l’obiettivo più fattibile, la settima posizione sarebbe il massimo per la Virtus.

Bilancio molto simile per il San Marco Rovereto, infatti anche la formazione di coach Eglione ha collezionato una vittoria e due sconfitte, ma senza smuovere la classifica. I due prossimi turni saranno fondamentali, obiettivo auspicabile è la nona posizione, quella che garantirebbe quantomeno la salvezza assicurata. Più complicata la conquista dell’ottavo ticket per i playoff, per quella sono in piena lotta la già citata Virtus Altogarda e i Bear Isola.

La classifica