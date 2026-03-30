Tecnoedil Trento e Charly Merano inarrestabili

Undicesimo turno, terzultima di campionato, con le due formazioni regionali femminili che vincono le rispettive sfide, consolidando le posizioni in classifica, con Trento matematicamente al secondo posto.

Netta la vittoria casalinga del Charly Merano ai danni del Martellago, formazione che è in piana lotta per la conquista dell’ultimo posto utile per i playoff. Il primo parziale non è di certo entusiasmante, le ragazze di coach Travaglini lo chiudono in vantaggio, ma per numero di punti non possiamo certo dire interessante o combattuto, 7-2. Il Q2 è ben diverso, le ragazze meranesi spingono all’attacco del ferro delle avversarie, la tripla iniziale di Rosa Kob e il canestro di Martina Bonato danno un segnale forte. Merenesi autrici di un parziale ottimo, 29-10 a metà partita. Nel terzo parziale vi è l’unica fiammata delle ospiti venete, capaci di recuperare cinque lunghezze, alla mezz’ora di gioco il tabellone si ferma sul 47-32. La reazione delle ospiti venete dura poco per fortuna, la formazione di Travaglini riparte a dominare il parquet e alla fine va a vincere con autorevolezza con il punteggio di 66-43. Partita dominata dalla meranesi, massimo vantaggio di +27, ospiti mai decisive. A livello individuale, Martina Bonato a segno con 18 punti e partita dalla panchina. Bene Arianna Pistore, in doppia cifra anche in questa occasione, 14 punti e due triple. A segno anche Martina Di Blasi partita anch’essa dalla panchina, 10 punti nella serata. Per Diana Schwienbacher, partita con utilizzo più umano rispetto alle precedenti, 28 minuti e 5 punti nel referto.

Nella sfida domenicale tra Apigi Mirano e Tecnoedil Trento sono le ospiti trentine ad avere la meglio, dimostrando quanto meritino il secondo posto in classifica.Partenza shock per le trentine, entrano in campo disattente e decisamente sottotono, tant'è che Mirano piazza un break con Bortolozzo che permette alle sue compagne di chiudere in vantaggio sul 16-13. Di fatto la partita finisce qui, nel secondo periodo Trento, trascinata da Dissegna, entra in campo con un altro piglio, piazza un parziale di 15-0 e chiudendo la frazione sul 10-30 allunga fino al 26-43 di metà partita. Seconda metà del match che scorre via veloce, Trento allunga toccando il +39 e gestisce la partita fino alla fine, con il tabellone che si ferma sul 51-84. Vittoria importante per le trentine che con una Alice Sartori da 26 punti si conquista matematicamente il secondo posto in classifica e un bel vantaggio in vista dei playoff avendo anche la certezza di evitare un pericoloso derby regionale al primo turno. In doppia cifra anche Alice Dissegna con 10 punti, seguita da Clara Grandi e Manuela Rech, entrambe con 9.