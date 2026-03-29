La Tecnisan Rovereto, ritrova la vittoria anche in trasferta

La Tecnisan Rovereto, nel posticipo domenicale della terzultima di ritorno, ritrova anche la vittoria in esterna, vincendo sul campo dell’insidiosa Virtus Murano, venendone a capo soltanto nell’ultimo quarto.

Sono i padroni di casa a rompere il ghiaccio, ma Pisoni trova subito il pari, per due volte di seguito. Tentano la fuga i veneti, il momento pare buono, si portano sul 13-7, ancora Pisoni per limitare le scorribande avversarie. La tripla di Sam Gaye porta il punteggio a 15-12. Nuovo missile, griffato Czumbel, 17-15. Spienge bene la formazione veneta, costringe coach Fumagalli al timeout sul 21-15. Finarolli piazza il canestro del 21-19, poi Xausa nel finale con canestro e un libero, chiude il primo quarto sul 23-22, parziale movimentato, ma nel segno dell’equilibrio. Ritmo troppo sostenuto, le due formazioni rallentano. Nonostante ciò i lagunari trovano il +6 e poco più tardi il vantaggio in doppia cifra, 34-24, Fumagalli richiama i suoi. Finarolli prova a spezzare il ritmo, poi nel finale c’è il soccorso di Czumbel da 3 e il canestro finale di Xausa, 36-32 a metà partita.

Seconda parte del match, dove partono meglio i padroni di casa, provvidenziale la tripla di Bressanin, suo il 40-35. I due punti in palio servono moltissimo ai veneti, più che ai roveretani, lo si percepisce bene. Finarolli infila un bel canestro, poi Czumbel con due liberi arriva quasi a ridosso, 44-41. Con un missile Rossaro trova il fondamentale 45-44. Murano si muove bene sul campo, non cede, si riporta sul +7, poi Xausa piazza l’ultimo colpo a chiusura del terzo parziale, 55-48, per vincere ai roveretani serve un quarto da manuale. Parte subito bene la reazione dei roveretani, Bressanin a segno per ridurre il gap, poi c’è il canestro di Xausa, timeout per i padroni di casa. L’avvicinamento psicologicamente più importante arriva con i liberi di Bressanin, 55-54. Suo il sorpasso, poi arriva la tripla di Czumbel, 55-59, 11 punti a favore dei roveretani senza colpo subire. Fase di equilibrio e vi è pure un controsorpasso da parte dei veneti, 62-61. Altra tripla di Czumbel per ridare il vantaggio ai trentini a due minuti dal termine. Pisoni dalla lunetta dà un po' di ossigeno ai suoi, poi nel finale, sempre con due liberi chiude Sam Gaye, con il definitvo 65-71. Partita non facile, formazione di casa che ha tirato fuori i denti e ha creato più di una difficoltà alla formazione di Fumagalli, che ne è venuta a capo giocando un’ultimo quarto al limite della perfezione. A titolo personale, Xausa e Czumbel entrambe a quota 17, seguiti da Pisoni con 11 e Bressanin a quota 10.