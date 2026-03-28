Nulla da fare per i Piani in casa della capolista

Nell’anticipo della tredicesima e terzultima di campionato, i Piani Bolzano non riescono a contrastare come vorrebbero la capolista Salzano, che però non riesce ad imporre il dazio che avrebbe sperato ad un certo punto.

Apertura positiva per i padroni di casa, ma la riposta da oltre l’arco manda avanti i bolzanini con D’Alessandro. Altra tripla di Gabrielli e i Piani toccano troppo presto il proprio massimo vantaggio della serata, 2-6. Piani che regge bene la reazione avversaria, tanto che si riporta avanti con il doppio canestro di D’Alessandro, 11-14. Salzano non è capolista per niente, prende in mano le redini e inizia a dare le carte al tavolo, il primo parziale si chiude con il canestro di Mokoi, 21-16. Nel Q2 con i canestri di D'Alessandro e Barra, gli uomini di Massai trovano nuovamente il vantaggio, 23-25. Piani che rimangono in perfetta scia sin dal 34-32 firmato da Dieng, poi la fuga veneta e a metà partita il punteggio è di 40-32.

Seconda parte del match aperta troppo convenientemente dai padroni di casa, 45-32, Massai costretto al timeout. Serve a poco la pausa, subito altri 5 punti avversari, miglior momento del Salzano, con la tripla di Rosada toccano il massimo vantaggio, +20. Con Barra e Dieng i bolzanini provano a stare in scia, il Q3 termina sul punteggio di 67-48. Risultato ormai condizionato, ultima frazione dove i padroni di casa amministrano e non si piegano più di tanto alla reazione bolzanina, che c’è, ma non abbastanza efficace da ribaltare l’esito del match, partita che si chiude sul definitivo 79-67, con una piccola e comprensibile rimonta degli ospiti. A titolo personale, ottima partita di Barra a segno con 22 punti, Dieng a quota 16 e D’Alessandro con 11. Tobia Triggiani, solitamente in doppia cifra, questa volta a zero, nonostante i quasi 28 minuti di gioco. Certo vincere a Salzano sarebbe stato utile, ma non era per nulla facile.