Villazzano vincente che vola ai playoff

Seconda di ritorno del "girone top”, dove la capolista Villazzano si riprende dallo scivolone del turno precedente, volando così verso i playoff.

Successo fondamentale per il Valle di Cavedine di coach Speziali, che vincendo sul campo della Rotaliana, si guadagna un prezioso spazio in vista degli imminenti playoff. Padroni di casa guidati da coach Anfora che partono bene, il primo parziale termina sul 20-15. Nel Q2 ospiti che cambiano marcia, la Rotaliana resta al palo, non percepisce appieno il nuovo ritmo e ospiti che passano a condurre i giochi, 35-44 a metà partita. Il rientro dalla pausa lunga non è traumatico come il precedente periodo, si entra in una fase di studio, nonostante canestro e tripla iniziali di Gasperi. Le due formazioni arrivano alla mezz’ora di gioco con il punteggio di 48-60. Ultimo parziale vinto di un’incollatura da parte dei padroni di casa, che non riescono di certo a raddrizzare la situazione, finale di partita sul punteggio finale di 63-74. Fra i padroni di casa in maglia nera, Selber a quota 18 e Tizi lo segue con 15. Nel Valle di Cavedine, Appolloni a segno con 22, migliore in campo, Forti lo segue a 12 e Mattedi con 10.

Importante successo del Paganella ai danni della Virtus Altogarda, così facendo la formazione di capitan Roccabruna rientra nella corsa per uno dei quattro posti che valgono i playoff. L’inizio è da incubo, ma solo per la Virtus, con padroni di casa che scappano subito, tre triple firmate Pisoni, Dalla Betta e Marchesi, gli uomini di Lavis si portano ben presto sul 28-9. Il Q2 è meno ritmato, ma non meno efficace, a metà partita i padroni di casa sono sul 47-18, ospiti guidati da coach Ziggiotto chiaramente all’angolo dopo il knockout subito. Serve a poco la timida reazione ospite, se non a provare a ridurre il pesantissimo divario, 61-36 alla penultima sirena. Più decisa, anche se tardiva, la reazione dei rivani nell’ultimo parziale, con ospiti che producono gioco per salvare quantomeno la faccia, visto che il match è ormai compromesso e la partita si chiude sul 72-56. Fra i padroni di casa, Pisoni a quota 19, seguito da Dalpiaz con 9, ma anche tutta la formazione di Lavis a referto, segnale della compattezza della squadra. Fra i rivani, Detoni e Tobaldi entrambe a quota 14, segue Zanolli a 12.

Nuovo successo per il Villazzano, che blinda e prenota uno dei quattro posti playoff, che sul campo di casa sconfigge il JBR Rovereto di coach Bortuzzo. Partono bene gli uomini di Pizzinini, subito avanti per 20-12 al termine del primo parziale, nel finale Barbieri autore di una tripla e un canestro. Ritmo che prosegue anche nel Q2, padroni di casa che vogliono chiudere pratica, roveretani ad inseguire, 39-25 a metà partita. Più serrato il primo parziale al rientro dalla pausa lunga, Villazzano non riesce a chiudere come vorrebbe, alla mezz’ora di gioco il punteggio è sul 56-41. Ultimo parziale che come si poteva prevedere se lo aggiudicano gli ospiti roveretani, ma i padroni di casa reggono e non permettono loro di rendersi pericolosi, la sfida si chiude sul definitivo 68-56. Fra i padroni di casa, Tessari e Martemucci entrambe con 15 punti, segue Barbieri a quota 14 e Valla con 10. In maglia blu roveretana, Gazzola a quota 23, Vugdalic con 10.

Blue Bear che si complicano la vita, perdendo in casa per mano dei Not In My House. Partono bene gli “orsi”, il primo parziale si chiude sul 22-16, le tre triple di seguito finali illudono per un momento gli “orsi". Prosegue il buon ritmo per i padroni di casa, tanto che a metà partita il punteggio si attesta sul 39-28. Pausa lunga che porta bene agli uomini di coach Zacco, i quali entrano in campo con un piglio ben diverso da quello mostrato nella prima metà del match, terzo parziale decisamente in mano agli ospiti, che arrivano alla mezz’ora sotto di 53-48, ma con la consapevolezza di poter rimontare. Crollo psicologico dei padroni di casa nell’ultimo quarto, ospiti che continuano a mantenere il ritmo precedente, “orsi” che vanno fuori giri e la partita si chiude sul definitivo 59-68. Nei Blue Bear, in doppia cifra Poli con 13, unico fra i suoi. Meglio anche il bilancio personale nelle fila dei “gufi”, Zonta con 13, Maccani e Orempuller a quota 11, chiude Bitteleri con 10.