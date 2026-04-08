Aspettando Maia Merano-Red Fox

Il quarto di finale che sulla carte pare solitamente il più scontato, è quello tra la prima e l’ottava in classifica, ma che spesso ha riservato sorprese interessanti. A contendersi un posto in semifinale, il Maia Merano e i Red Fox.

Maia Merano

Il Maia Merano di coach Zampedri, è di certo la squadra da battere in questa stagione. Oltre al percorso immacolato in campionato, ha spadroneggiato nella Coppa regionale, infliggendo sconfitte anche alle tre formazioni di DR1 che vi partecipavano, eliminando addirittura il Lagorai Wolves dalle Final Four della manifestazione. Salvo una partita finita agli overtime, nello strano recupero contro l’Alto Adige-Sudtirol, non un’esitazione in tutta la stagione. La formazione di “The dreamer” Zampedri è cresciuta molto in questa stagione, se pensiamo che nella scorsa fu lontanissima dall’accesso ai playoff, quando giunse addirittura undicesima al termine della regular season. Il successo, o meglio, la rivoluzione nel Maia Merano, è scoccata con l'arrivo di Giacomo Lorenzi, primo marcatore della stagione, in generale, sui liberi, nei tiri da 2 e da 3, che non ha avuto mai un concorrente che potesse impensierirlo. Il suo ritorno a casa dopo tre stagioni di livello in serie C con i Piani Bolzano, è stato l’effetto scatenante che ha fatto crescere tutta la squadra. Interessante la crescita di Russo, ma anche la maturazione di Buciol, ora con meno responsabilità in campo ma tanta più libertà nel fare e pensare azioni produttive. Non dimentichiamoci di Claps e anche l’importante supporto di Matteo Lorenzi. Con l’eventuale ritorno a pieni giri di Diouf e di Caruccio, la formazione meranese si fa davvero pericolosa. Se dovessimo guardare le statistiche, tutti i pronostici sono a favore del Maia Merano, in possesso del primo attacco stagionale, 82.6 punti a partita e al contempo anche della prima difesa, 56 punti subiti per match.

Red Fox Mori-Brentonico

A tentare di ostacolare la strada verso il successo stagionale, ma sopratutto per impedire il percorso netto ai meranesi, ci saranno i Red Fox Mori-Brentonico di coach Tranquillini. Qualificati all’ultima giornata ai playoff, rischiando più del dovuto e al di sotto di quanto accaduto nelle scorse stagioni. Red Fox particolarmente pericolosi in attacco, infatti nonostante la classifica, le “volpi rosse” posseggono in terzo reparto offensivo più prolifico, media di 68 a partita. Non ottimale la situazione in difesa, decimo reparto in classifica, 75.1 punti subiti a partita, cosa che ha condizionato certamente la posizione finale in classifica al termine della regular season. Due gli uomini da temere per i meranesi nel doppio scontro diretto, le bocche di fuoco rappresentate dal “leone” Schwachtje, terzo marcatore del torneo e da Lorenzo Proch, classe 2001, nel ruolo di lungo, nono marcatore della stagione. Importante anche l’apporto di Deimichei, Guarnieri e Fabris, tra gli uomini più pericolosi alla corte dell’energico coach Tranquillini. Negativo il doppio confronto contro il Maia Merano, ma si sa, nei playoff molte differenze si annullano e tutto può succedere. Alle “volpi rosse”, quest’anno quest’anno è sicuramente la continuità, mai una serie positiva, mentre quelle negative importanti sono state due, una da cinque e l’altra da quattro sconfitte di seguito.

Il confronto

Nei confronti diretti, il Maia Merano non dovrebbe essere per nulla preoccupato, incontra una formazione che si è qualificata ai playoff all’ultimo, facendo anche un po’ di fatica nel ritagliarsi un ruolo. Nei due precedenti, in casa i meranesi hanno stravinto con il punteggio di 104-56, uno dei più pesanti della stagione. A Mori invece finì per 61-93, altro confronto tutto a favore della formazione della Città del Passirio. Le possibilità del passaggio di turno per i meranesi sono del 90%, contro il 10% attribuibile ai Red Fox Mori-Brentonico.

Quarto di finale 1

Gara 1

Sab 11/04/2026 ore 20:45

MAIA MERANO -RED FOX MORI BRENTONICO

PALESTRA SEGANTINI - Via Xxx Aprile - MERANO

Gara 2

Ven 17/04/2026 ore 21:00

RED FOX MORI BRENTONICO - MAIA MERANO

SCUOLE MEDIE MALFATTI - Via San Giovanni XXIII - MORI

Eventuale Gara 3

Mar 21/04/2026 ore 20:30

MAIA MERANO - RED FOX MORI BRENTONICO

PALESTRA SEGANTINI - Via Xxx Aprile - MERANO