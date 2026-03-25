L’Alto Adige domina nel derby di Bolzano

Nel recupero della sesta di ritorno, l’Alto Adige-Sudtirol si impone nel derby contro la Pallacanestro Bolzano, trovano punti per la caccia al quarto posto in classifica.

Non parte benissimo la formazione di casa guidata da Ferretti, infatti i “Brothers” chiudono in vantaggio il primo parziale, 13-18. Nel Q2 la verve e la maggiore caratura della terribile neopromossa si fa notare, infatti l’Alto Adige recupera il divario e si porta pure in vantaggio, 28-25 a metà partita. L’ottimo ritmo dei padroni di casa prosegue anche dopo la pausa lunga, il gap si fa importante, alla mezz’ora di gioco il tabellone si ferma sul 50-34. Inafferrabile la formazione di casa, che va a chiudere il derby con il punteggio finale di 74-50, ben più pesante del punteggio di quando le due formazioni si giocarono la finale di DR3 nella passata stagione. Nell’Alto Adige, Cestaro a quota 16, lo seguono Pizzo con 16 e Braghin a 14. Fra i “Brothers” guidati dal capitano-coach Pavani, il veterano Porfido a quota 17, Maccagnan e Bin entrambe a 12.