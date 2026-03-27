La Virtus è chiamata a vincere

Terzultima di campionato, dove spicca la sfida fra le due Virtus, con la formazione di Riva del Garda, pressoché costretta a vincere. Più semplice il compito del Lagorai, ma non vanno sottovalutati gli avversari. San Marco Rovereto che osserva un turno di riposo.

Una delle sfide più complicate della stagione quella per la Virtus Altogarda di coach Di Salvatore, che affronterà sui legni di casa la Virtus Isola della Scala, che dopo la recente vittoria ai danni del Nuovo Argine di Vicenza, ha trovato due punti che la proiettano in pieno nella lotta per l'ottava posizione, attualmente ambìta da tre formazioni. All'andata non andò bene per i rivani, battuti per 82-73 nella località della bassa veronese, famosa per l'eccellenza gastronomica del riso locale. La formazione trentina non può permettersi passi falsi, in primis perché farebbe rientrare Isola della Scala nella lotta per le ultime posizioni playoff, e comunque verrebbe superata in automatico dalla rivale. Gli avversari veneti, vengono da una lunga crisi iniziata con gennaio 2024, sfociata nella retrocessione ai playout (poi vi fu il ripescaggio n.d.a.) al termine della stagione 2024-25. Tenere a 4 punti di distanza la diretta rivale sarebbe una cosa utile, meglio ancora se vincendo con almeno 10 lunghezze di differenza.

SABATO, 28 MARZO 2026 18:30

VIRTUS ALTO GARDA (7-14) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (6-15)

Meno complicata la situazione del Lagorai Wolves di coach Bianchi, già qualificato ai playoff, ma che affronterà in trasferta il Leobasket a Lonigo, ad un passo ormai dai playoff. All’andata, sul campo di Civezzano, vinsero i trentini con il punteggio di 81-64. Alle altre due formazioni trentine, farebbe molto comodo una vittoria di Ippedico & co, specie al San Marco Rovereto, fermo per la pausa in questo turno. Partita decisamente alla portata per la formazione di Bianchi, alla quale servono punti per consolidare la quarta piazza.

SABATO, 28 MARZO 2026 ore 20:30

LEOBASKET 98 (9-13) - LAGORAI BASKET (14-7)

Riposa: SAN MARCO ROVERETO (7-15)

La classifica

La panoramica del terzultimo turno