Undicesima di ritorno con sfide alla portata

Terzultimo turno della stagione regolare, con Tecnoedil Trento e Charly Merano, impegnate in due sfide alla portata, avendo comunque già conquistato un posto al sole.

Trasferta non troppo complicata per la Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, sul campo dell’Apigi Mirano, già sconfitto all’andata per 74-60. La vera insidia è la possibilità matematica che hanno ancora le venete di rientrare nella lotta per il nono e ultimo posto libero per i playoff. Non sarà semplicissimo il compito, Mirano può ancora rientrare nella lotta playoff, e questa è forse l’occasione giusta per guadagnare punti. In caso di sconfitta non succederebbe nulla di grave per le trentine, ma meglio arrivare in fondo alla stagione senza capitomboli che si potevano evitare.

DOMENICA, 29 MARZO 2026 ore 18:30

APIGI MIRANO (8-15) - TECNOEDIL TRENTO (18-5)

Il Charly Merano di coach Travaglini, dopo la sconfitta contro la capolista e già promossa Leobasket, incontrerà in casa il Team 78 Martellago, dal quale perse all’andata con il punteggio di 53-35. Va vendicato il punteggio dell’andata, va blindato il quarto posto e magari mirare anche al terzo. Martellago è in piena lotta per un posto playoff, rischia anche di rimanerci fuori, quindi non va sottovalutato.

DOMENICA, 29 MARZO 2026 ore 19:00

CHARLY BASKET (15-8) - TEAM 78 MARTELLAGO (10-13)

La classifica

La panoramica dell’undicesima di ritorno