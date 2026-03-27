Terzultimo turno in trasferta per le due regionali

Tredicesimo e terzultimo round del girone di ritorno, con Piani Bolzano e Tecnisan Rovereto impegnate in due trasferte per nulla banali, anche se la formazione di Fumagalli è già ammessa ai playoff.

Trasferta che più delicata non si può per i Piani Bolzano di coach Massai, impegnati sul campo della capolista Salzano, che all’andata espugnò il campo dei bolzanini con il punteggio non irresistibile di 66-72. Certo le differenze in classifica ci sono, prima contro ottava, ma i Piani sono in forma e vengono da quattro vittorie di seguito. Sarebbe interessante proseguire il percorso con una prova positiva, Salzano fra l’altro viene da una pesante sconfitta, anche un pò inaspettata, patita sul campo della Vigor Conegliano.

SABATO, 28 MARZO 2026 ore 18:30

BASKET SALZANO 03 (24-3) - BASKET PIANI BOLZANO (14-13)

Anche la Tecnisan di Rovereto sarà in trasferta in questo turno, sul campo della ben più agevole Virtus Murano, che però naviga in una posizione a rischio, in caso di sconfitta rischierebbe di rimanere fuori dai giochi playoff. All’andata la formazione di coach Fumagalli non ebbe problemi, vincendo per 80-60. Rovereto ha già staccato il prestigioso biglietto per i playoff, ma servono punti per consolidare il terzo posto in classifica e non farsi raggiungere da Cestistica Verona e Vigor Conegliano. Assente anche in questo turno Medina Bouza.

DOMENICA, 29 MARZO 2026 ore 18:00

VIRTUS MURANO 1954 (15-12) - TECNISAN JBR ROVERETO (20-7)

La classifica

Il panorama della tredicesima di ritorno