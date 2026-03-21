Domenica la Dolomiti Energia ospita la seconda della classe

Dopo aver terminato una importante campagna europea i bianconeri sono concentrati e determinati a raggiungere la post season di LBA. Sarà una grandissima partita quella in programma alla BTS Arena per la ventitreesima giornata: domenica (start alle ore 18) arriverà a Trento la seconda forza del campionato italiano, la Germani Brescia.

I bianconeri arrivano al match dopo la trasferta a Istanbul dove hanno giocato un’ottima partita arrivando a un passo dall’impresa che li avrebbe portati in semifinale di EuroCup. In campionato sono partiti un po' a rilento dalla pausa con due sconfitte arrivate punto a punto, una nel supplementare contro Sassari e l’altra a Trieste. Nel mezzo era arrivata la vittoria contro l’Umana Reyer Venezia al Taliercio dopo un tempo supplementare.

La Germani Basket Brescia dopo la sosta ha goduto del turno di riposo ed è tornata a giocare nel weekend scorso nella trasferta a Cremona. Per la squadra allenata da coach Cotelli è arrivata una vittoria a fil di sirena con la tripla di Miro Bilan a 2 secondi dalla fine che ha regalato il successo a Brescia.

La classifica vede Brescia secondo posto con 32 punti con Bologna davanti che ha quattro punti in più ma con una partita in più mentre è seguita da Venezia che ha due punti in meno. I bianconeri invece sono in ottava posizione con gli stessi punti di Reggio Emilia (in settima posizione) e Varese (in nona), con Varese l’Aquila può vantare un doppio scontro diretto a favore mentre con Reggio Emilia i bianconeri hanno perso l’andata.

Per la sfida contro Brescia, l’Aquila potrà contare sul roster al completo, con Hassan rientrato dopo gli impegni scolastici.

Dal punto di vista statistico, in LBA la Dolomiti Energia Trentino segna 85,5 punti di media a partita, dato che rappresenta il quinto miglior attacco del campionato. La squadra tira con il 54,6% da due punti, il 32,7% da tre e il 77,7% ai tiri liberi, distribuendo in media 15,2 assist a gara. A rimbalzo l’Aquila è la quarta miglior squadra del torneo con 36,6 palloni catturati di media (24 difensivi e 12,6 offensivi), risultando anche la seconda miglior formazione a rimbalzo offensivo. In difesa concede 84,7 punti di media agli avversari, limitando le squadre avversarie al 53,6% da due punti e al 36,5% dall’arco.

Gli avversari

La Germani Brescia sta vivendo un’ottima stagione in campionato ed è, come Trento, una delle poche squadre a non essere intervenuta sul mercato in corsa. Reduce, inoltre, da una stagione molto positiva, culminata con la finale scudetto, ha scelto la via della continuità confermando gran parte del proprio roster: ben nove decimi della squadra sono rimasti invariati.

L’unico vero cambiamento riguarda la guida tecnica: in panchina è arrivato Matteo Cotelli, già assistente nella scorsa stagione, dopo l’addio di Peppe Poeta, passato a Milano prima come assistant coach e ora come head coach.

Brescia ha mantenuto intatto il gruppo degli italiani, guidato dal capitano Amedeo Della Valle, grande protagonista offensivo e pericoloso tiratore dall’arco. Insieme a lui ci sono Giancarlo Ferrero, ala tiratrice di grande esperienza, Joseph Mobio, esterno fisico e atletico, e David Cournooh, play/guardia affidabile con una lunga carriera in Serie A.

Nel reparto stranieri, l’unica novità sugli esterni è il ritorno di CJ Massinburg, che prende il posto di Chris Dowe e torna a vestire la maglia della Leonessa dopo le stagioni disputate tra il 2022 e il 2024. Nell’ultima annata ha giocato in Turchia con il Bahcesehir, incrociando anche Trento in EuroCup.

Sotto canestro, fondamentali le conferme: Miro Bilan, reduce da una stagione dominante culminata con l’inserimento nel miglior quintetto del campionato; Maurice Ndour, solido lungo in doppia cifra di media; e Jason Burnell, ala versatile e fisica, capace di incidere anche dal perimetro. Completano il pacchetto stranieri il playmaker Nikola Ivanovic, autore di un’ottima stagione, e l’ala Demetre Rivers, arrivato lo scorso anno dopo l’esperienza con lo Zalgiris Kaunas.

A chiudere il roster ci sono due giovani guardie: Andrea Doneda e Mattia Santinon.

Dal punto di vista statistico, la Germani Brescia si conferma una delle squadre più produttive della Serie A. I lombardi vantano il secondo miglior attacco del campionato, con 89 punti segnati a partita, tirando con il 53,7% da due, il 37,7% da tre — miglior dato dalla lunga distanza — e l’84,5% ai tiri liberi, anche in questo caso primato della lega. A rimbalzo, Brescia è la seconda miglior squadra del campionato con 37 carambole di media (25,9 difensive e 11,1 offensive), dato che testimonia grande solidità sotto canestro. Dal punto di vista difensivo, concede 83,7 punti a gara, permettendo agli avversari di tirare con il 54,2% da due e il 34,1% dall’arco.

Fotografie Lega Basket di Serie A