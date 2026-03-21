Il Maia Merano la rischia grossa, non gli bastano 40 minuti

In quello che poteva apparire come un banalissimo recupero della terza di ritorno, la capolista Maia Merano rischia l’imbattibilità, trovando una vittoria rocambolesca ai supplementari contro l’Alto Adige-Sudtirol.

Già nel primo parziale si intuisce che non sarà una partita semplice, nella tana bolzanina, fra i meranesi, soltanto Claps trova continuità, il primo quarto in archivio sul 18-15. Meglio la capolista nel Q2, ma la difesa meranese lascia troppa libertà alla terribile neopromossa, a metà partita il punteggio è di 35-35.

Con percentuali al tiro basse, il terzo parziale vede i padroni di casa guidati da coach Ferretti, portarsi sul 50-48 alla mezz’ora di gioco. Maia che arrivava al quarto decisivo sotto di 2, dopo i 30 minuti più difficili della stagione, con la speranza di ritrovare il vero volto della capolista carnivora. Succede invece il contrario e i bolzanini, galvanizzati dalla possibile vittoria, allungano in maniera prepotente sognando il colpaccio. A circa 3 minuti dal termine, con i padroni di casa sul più 10, sembrava arrivato il momento della prima sconfitta stagionale per i giallorossi della città del Passirio. Time Out disperato chiamato da Zampedri per riordinare le idee e come per incanto, i meranesi tornano in campo con gli occhi giusti mentre i biancoverdi iniziano a tremare. Finale rocambolesco con Buciol che porta i suoi a -3 con il suo primo canestro della partita. Il Maia getta alle ortiche la palla del pareggio a 40" dal termine ma riagganciano gli avversari poco dopo, difendendo alla grande poi nell’ultima azione difensiva, i tempi regolamentari si chiudono sul punteggio di 66-66. Tempi supplementari che iniziano subito bene per Merano e per i padroni di casa, è notte fonda, con il morale sotto i tacchi per l’occasione sprecata. I giallorossi vincono quindi il match, grazie ad un finale superlativo, concedendo agli avversari 2 soli punti negli ultimi 8 minuti e la disputa si chiude sul definitivo 68-75. Fra i padroni di casa, Morghen a segno con 25 punti, Antonelli con 11 e Rausa a quota 9. Fra i meranesi, Lorenzi Giacomo a quota 31, Claps e Russo entrambe con 12.

Soddisfatto coach Zampedri a fine partita: ”Sapevo che oggi avremmo faticato, anche per l’assenza di Matteo Lorenzi, ma devo fare i complimenti a tutti per aver lottato fino all’ultimo, ribellandosi ad una sconfitta che sembrava ormai scritta. È chiaramente difficile vincere una partita importante, tirando 3 su 30, da 3 punti, ma grazie alla costanza di Jack Lorenzi, all’ottima partenza di Claps e ai canestri decisivi di Russo e Buciol siamo riusciti a ribaltare la situazione. Senza il contributo importante di tutti gli altri come Caruccio, D’Aiello, Ahmeti, Reolon, Ndiaye e Rizzo non avremmo sicuramente vinto. Ognuno ha dato qualcosa di importante alla squadra, consentendoci di restare imbattuti. In una stagione così, è importante il contributo di tutti e i meriti non si misurano in punti e minuti ma nel contributo importante che ognuno dà alla squadra. Rimane la soddisfazione di aver dimostrato una forza mentale enorme, nel riprendere una partita già persa con tanti giocatori che hanno saputo trovare canestri importanti nel momento decisivo, dopo aver faticato tutto il match. Dobbiamo prepararci a vivere altri momenti difficili e a superarli come oggi, se vogliamo vincere il campionato, perché nei playoff, si riparte da 0 e tutti vorranno farci lo sgambetto.“