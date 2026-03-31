I Piani Bolzano non reggono al Basket Roncaglia

Anticipo infrasettimanale della penultima di ritorno, con i Piani Bolzano che devono cedere il passo al Basket Roncaglia, seconda forza del campionato, che ha vita facile sul parquet bolzanino.

Bolzanini che partono decisamente bene grazie ai due canestri griffati Dieng e Mazzei. L'illusione dura poco, ospiti che recuperano e attuano un sorpasso importantissimo, 4-16, tanti i punti senza trovare adeguata risposta. Due canestri firmati Dieng per provare a spezzare. La tripla di Barra per tentare di arginare i pericolosi ospiti, 12-22. Il primo parziale va in archivio sul punteggio di 18-26. Q2 che parte con una tripla degli ospiti, che poco dopo trovano il vantaggio in doppia cifra, sul 21-34 coach Massai chiama il timeout. Ospiti che mantengono il prezioso vantaggio, nonostante le fiammate di Tobia Triggiani e di Mokoi, ma gli ospiti paiono ben più attrezzati in questa occasione, 33-52 a metà partita.

Rientro da incubo, ospiti che partono subito con un canestro e una tripla. Dieng prova a compensare, ma riceve due canestri di seguito per risposta. Ospiti ampiamente sopra i 20 punti di vantaggio e che si avvicinano anche ai 30. Barra con due liberi tenta di arginare, 39-65, poi la tripla di Mokoi e il canestro di Tobia Triggiani per salvare la situazione, 44-67. Addirittura il canestro di Carretta costringe al timeout gli ospiti, ma il gap è notevole. Terzo parziale che va in archivio sul 46-69, dove per un tratto si è vista una pericolosissima fuga dei veneti che poteva mettere in ginocchio i bolzanini. Martellano da subito gli ospiti veneti, due canestri in apertura, prima della risposta di Mokoi, 48-73. La bella tripla di Dieng al sesto minuto dal termine, compensa soltanto quella segnata prima dagli avversari. Breve ritorno di fiamma da parte ancora di Dieng, canestro e tripla, 56-79, ma che ben presto trova la ferma risposta degli ospiti, 56-84. Con l’inerzia simile a quella di un piano inclinato, la partita va verso il suo epilogo, al suono dell’ultima sirena il punteggio si ferma sul definitivo 62-91. Roncaglia pressoché sempre avanti, sfiorando il +30. Dieng in doppia cifra con 18 punti, Barra a quota 11 e Mokoi con 10.