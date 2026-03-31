Penultima per assestare i giusti colpi

Penultima di campionato con turno infrasettimanale a cavallo fra i due mesi per le compagini regionali impegnate in serie C. Se i bolzanini cercano punti preziosi per entrare nei playoff, i roveretani devono blindare il terzo posto.

Ultima partita in casa della stagione regolare per i Piani Bolzano, che affronteranno il forte Basket Roncaglia, seconda in classifica e ormai irraggiungibile per le sue inseguitrici. All'andata prevalsero i veneti, con il punteggio di 83-71. Non sarà un partita facile, ma nemmeno impossibile, certo è che ai bolzanini di coach Massai, servono due punti per poi affrontare al meglio, dopo la pausa pasquale, il Jolly Caltana in una sorta di spareggio da dentro o fuori i playoff.

MARTEDÌ, 31 MARZO 2026 ore 20:45

BASKET PIANI BOLZANO (14-14) - BASKET RONCAGLIA (23-6)

Ultima in casa anche per i roveretani, anche se certi di rivedere il proprio pubblico negli imminenti playoff. Partita facile sulla carta, infatti gli uomini di Fumagalli, incontreranno l'Unione Padova, storica formazione patavina che all'andata vide i roveretani imporsi con il punteggio di 64-79. La formazione roveretana non può permettersi di farsi sorprendere, anche solo per mantenere il terzo posto in classifica, sperando che Cestistica Verona e Vigor Conegliano mollino la presa. Assente anche in questa occasione Medina Bouza.

MERCOLEDÌ, 01 APRILE 2026 ore 20:45

TECNISAN JBR ROVERETO (21-7) - UNIONE BK PADOVA (8-20)

La classifica in Serie C

Il quadro delle penultima giornata