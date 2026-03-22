Domenica nera per Virtus e San Marco

Decima di ritorno negativa che si conferma anche nelle due partite di domenica, con Virtus Altogarda e San Marco Rovereto, che non fanno meglio del Lagorai Wolves sconfitto nell’anticipo di sabato.

Nulla da fare per la Virtus Altogarda, che sul campo di una delle capoliste, Creazzo, subisce una sconfitta pesantissima, dopo un match dove non è mai riuscita ad entrare nel match, salvo una parentesi nel secondo parziale. Padroni di casa avanti per 4-0, poi Martinatti e Lavezzari firmano il pari. Madella prova a compensare alla tripla dei veneti, anche Martinatti dà il suo contributo per il 9-8. Da questo momento parte la lunga fuga degli avversari, che chiudono il primo parziale sul 19-8. Q2 subito positivo per Creazzo, che vola sul 25-9. Di Potrich il primo canestro. Tripla di Potrich e canestro di Madella per il 27-21. Ancora loro, questa volte in ordine inverso, firmano il 29-28, la formazione di coach Di Salvatore pare rientrata in partita. Potrich firma il pari a quota 31, poi i veneti piazzano due canestri che li manda alla pausa lunga sul 35-31.

Creazzo riparte bene dopo la pausa, allunga subito di 5 lunghezze. Martinatti piazza due canestri per tentare di rimanere in scia. I veneti ritrovano il vantaggio in doppia cifra, 49-38, rivani costretti al timeout. Quasi costante il vantaggio di circa 10 lunghezze, ma che nel finale si allunga e alla penultima sirena il punteggio è di 63-48. Canestro iniziale di Zanella, poi Creazzo riparte e guadagna ulteriore terreno, supera i 20 punti di vantaggio. La Virtus si disunisce e solo le individualità provano a salvare la situazione, ma Creazzo non molla la presa, tanto che arriva al definitivo 95-60, toccando al termine anche il massimo vantaggio. Qualche scarsa consolazione a livello personale, con Potrich e Martinatti entrambe a quota 11 e Madella con 10.

San Marco Rovereto che in casa deve lasciare il passo alla diretta concorrente Leobasket, che grazie a questa vittoria mette più di un piede in zona playoff. Partono per primi i veneti, poi però i canestri di Traore e Pizzini riducono il gap. Rovereto insegue, ma sempre vicinissimo, il pari arriva grazie ad un missile di Rella, 17 pari. Nave con un tiro da oltre l’arco trova il vantaggio, il +4 che poi sarà il massimo per i trentini. Parziale equilibrato, chiuso con il canestro di Dorigotti, che firma il 26-26. Nel Q2, nonostante un iniziale vantaggio firmato Matassoni, gli ospiti trovano il ritmo giusto, cosa che invece pare mancare in questo frangente alla formazione di coach Eglione, che inizia ad imbarcare acqua. Uno strappo di 7 punti di seguito fa male ai roveretani che a metà partita si trovano sotto per 35-47, padroni di casa in serie difficoltà in questo parziale.

Rovereto dopo la pausa lunga trova i canestri di Traore e la tripla di Pizzini, 40-47. Veneti che non si spaventano e reagiscono, il gap rimane sempre attorno alle 10 lunghezze, ma poi nel finale questo si allunga. Le due ultime triple di Dorigotti salvano la situazione, alla mezz’ora il punteggio è di 58-73. Con alcuni liberi firmati Vinante e Rella, si addolcisce la situazione. Il canestro di Dorigotti firma il 64-73. Ancora lui per il -10 che dà qualche speranza, mancano ben 7 minuti al termine, tutto è possibile. Tira e molla nel punteggio, ma i veneti gestiscono al meglio il vantaggio. La tripla di Vinante dona qualche preoccupazione agli ospiti, 77-85 e timeout, ma mancano due minuti al termine. Leobasket che gestisce molto bene la situazione e arriva all’ultima sirena con il punteggio finale di 82-91, risultato che garantisce quantomeno il nono posto e quindi la salvezza certa alla formazione di Lonigo. A titolo personale, Dorigotti a segno con 21 punti, Rella segue con 18, Pizzini e Matassoni entrambe a quota 12 e Traore con 11.