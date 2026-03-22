Nulla da fare a Soave per i Lagorai Wolves

Nell’anticipo della decima di ritorno, nulla da fare per i Lagorai Wolves, che sul campo di Soave contro una delle tre capoliste, il Basket Est Veronese, non riescono ad entrare mai in partita.

La partenza per i padroni di casa è determinante, subito un 13-0 che costringe coach Bianchi al timeout. Dopo più di 6 minuti a vuoto arriva il canestro di Parigi, seguito da Della Pietra e poi Bellotti per il 13-6. Si avvicinano i trentini, arrivano a -3, poi ripartono i padroni di casa. Con la tripla di Della Pietra si chiude il primo parziale, 23-18 che per come era iniziato è andata bene. Dopo un buon inizio dei padroni di casa, arriva la reazione dei “lupi”, canestro e tripla di Zobele costringono al timeout gli avversari, 35-32. Papa firma forse il miglior momento, trentini a -1, poi si arriva alla pausa lunga sul 40-37, con la formazione del Lagorai che ha recuperato un paio di lunghezze nel secondo parziale.

Partono meglio i padroni di casa nel terzo parziale, ma c’è la reazione di Della Pietra. Veneti che toccano per la seconda volta il vantaggio in doppia cifra, ma questa volta è ben più pericoloso di quello iniziale, 52-41. Le due triple, quella di Della Pietra e poi quella di Filippo Iobstraibizer, illudono gli ospiti trentini, maggiormente se poi il “prof” Ippedico firma l’illusorio 57-54, la rimonta pare alla portata, ma poi i veneti chiudono il parziale con il punteggio di 61-54. Ultima frazione aperta da una tripla avversaria, vi è la medesima reazione da parte di Filippo Iobstraibizer. Di Tommaso e Paolo Iobstraibizer non fanno scappare i padroni di casa con il loro 67-61. Ripartono i giocatori di Soave, si riportano in doppio vantaggio in un attimo, anche un +14, sino al finale 81-63, massimo vantaggio dei padroni di casa. Lagorai che ha inseguito per tutto il match, senza mai andare in vantaggio e senza aver mai toccato il pari. Veneti autori di un inizio partita devastante e di un ultimo parziale che ha messo in ginocchio la formazione di coach Bianchi, nonostante i vari tentativi di reazione da parte dei trentini. A livello personale, Della Pietra autore di 13 punti, seguito da Zobele con 11 e da capitan Ippedico con 9.

Nel frattempo, la Virtus Isola della Scala, batte il Nuovo Argine di Vicenza con il punteggio di 79-70, cosa che complica ulteriormente la lotta per ottavo e nono posto in classifica. Le trentine Virtus Altogarda e San Marco Rovereto sono avvisate.