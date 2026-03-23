Trento continua a correre, stop del Charly contro la capolista

Nel decimo round di ritorno, la Tecnoedil Trento porta a compimento l'esercizio assegnato, cosa che non riesce al Charly Merano, in trasferta conto la dominatrice del campionato.

Nulla da fare per il Charly Merano, che sul campo della capolista Leobasket Lonigo, non può nulla contro lo strapotere avversario. Partenza di quelle che stendono, il Leobasket Lonigo mostra al proprio pubblico perché si è meritata la promozione diretta in B, un 12-0 prima della flebile risposta con un libero di Arianna Pistore. Il primo canestro dal campo è di Camilla Travaglia, suo il 14-3. Non si scompongono le venete, con i canestri di Sofia Curti allungano e il primo parziale va in archivio sul punteggio di 23-12. Inizio nel secondo parziale che vede una timida risposta meranese, canestro di Valentina Xausa e tripla di Diana Schwienbacher, 23-17. Il doppio canestro in successione di Arianna Pistore un pò illude le ragazze di coach Travaglini, 25-21. Ripartono le venete dopo un timeout, la capolista non si può fare imbrigliare, ha da festeggiare la promozione davanti al proprio pubblico e a metà partita il tabellone si ferma per i canonici 10’ di pausa sul 43-26. Travaglia e Xausa provano ad indirizzare da subito il terzo parziale, ma Benedetta Storti ribatte in egual maniera. Non demordono le altoatesine, giocando il miglior parziale del match, strappando terreno, il minimo sindacale, arrivando alla penultima sirena sul 62-46. Costa cara alle ospiti la mini rimonta, le padrone di casa riprendono in mano la situazione e a suon di canestri di Curti e Storti vanno a chiudere la disputa con il definitivo 81-57, dopo aver toccato il massimo vantaggio di +26 a circa un minuto dal termine. A livello individuale, Camilla Travaglia a segno con 15 punti, seguita da Diana Schwienbacher a quota 14, in ben 40’ minuti di gioco ininterrotti. In doppia cifra anche Arianna Pistore con 13 e Valentina Xausa a quota 10. Punti arrivati per le meranesi, interamente per mano del quintetto base, che ha giocato con punte dai 40 minuti al minimo di 27 minuti e 47” di Arianna Pistore, segnale di una panchina un pò corta in questa occasione, ma chiedere di più alle ragazze di coach Travaglini in questo franfente era forse pretendere troppo.

Nella sfida casalinga tra Tecnoedil Trento e Vicenza Basket, sono le padrone di casa trentine guidate da coach Pedrotti ad avere la meglio sulla disputa. Inizio di partita a favore di Trento trascinata da una Pierich in formato playoff che piazza subito 2 canestri dalla lunga distanza, fa capire alle ospiti vicentine che sarà una partita tutta in salita per loro. Trento concede solo 2 canestri dal campo nella prima frazione, e con una Pierich che segna 11 punti, chiude la prima frazione sul 19-8. Nel secondo periodo le ospiti prendono coraggio, ma Trento con 3 canestri da oltre l'arco riesce a tenere a debita distanza le avversarie andando al riposo sul 40-29.

Terza frazione in cui cala il ritmo offensivo per entrambe le contendenti, ma Trento riesce ad allungare ulteriormente fino al 50-36 al suono della terza sirena.

L'ultima frazione è solo da gestire per Trento, che grazie a Margonar e Caldonazzi riesce a tenere a distanza le avversarie e portare a casa 2 punti importantissimi, vincendo con il definitivo 61-52. Quattro le giocatrici in doppia cifra, Victoria Pierich a quota 12, Lia Margonar con 11, Sara Caldonazzi e Teona Pop Stojanova entrambe a quota 10 a testa. Buono l’apporto da parte della panchina, ben 19 punti.