Vittoria a metà per i Piani Bolzano

Posticipo domenicale della dodicesima di ritorno, dove i Piani Bolzano vincono in rimonta contro l’Omas Albignasego, ma è una "mezza vittoria", le dirette rivali trovano punti anche inaspettati.

Piani Bolzano che trova la preziosa vittoria contro l’inseguitrice Omas Albignasego, ma non tutte le ciambelle riescono con il buco, un paio di dirette concorrenti trovano punti preziosissimi che allungano e complicano la via per i playoff. Formazione di coach Massai che entra in campo con la bella notizia acquisita ieri, che la concorrente Jolly Caltana, è uscita sconfitta dal campo di Rovereto. Parte per prima la formazione bolzanina, canestro di Dieng, poi Vittorio Triggiani ribadisce al canestro avversario. Ospiti veneti che si portano in vantaggio pericolosamente, sino al 6-19. Barra interrompe il digiuno, il primo parziale si chiude con il punteggio di 10-22 per gli ospiti, Bolzano in difficoltà. Nel Q2 partono subito bene gli ospiti, allungano tanto da trovare il massimo vantaggio del match, 10-26, coach Massai richiama i suoi. Il timeout porta buone idee, ma sopratutto la tripla di Carretta e il canestro di Tobia Triggiani. Con il canestro di D'Alessandro e quello di Dieng, gli ospiti sono a portata, 24-26. Le due formazioni vanno alla pausa lunga sul 26-30.

Pausa lunga che fa più che bene ai colori bolzanini, Mascaro e tripla di Vittorio Triggiani per il sorpasso. I padroni di casa finalmente in partita, con la tripla di Mascaro e il canestro di Dieng, arriva il 43-36, ospiti costretti al timeout. Nel finale di parziale, D’Alessandro e Tobia Triggiani colpiscono e alla penultima sirena il punteggio è di 53-47. Ultimo parziale nel segno dell’equilibrio, bolzanini che tengono a bada gli ospiti, che provano ad avvicinarsi, trovando anche un pari a quota 56 e un successivo sorpasso che dura pochissimo. Dieng in due occasioni per riportare in vantaggio i bolzanini. Ospiti non domati, con una tripla trovano il pari a poco meno di tre minuti dal termine, ma Mascaro risponde pan per focaccia. Mascaro con un canestro e un libero fissa il punteggio a 75-70, un punto in più e i veneti rimanevano fuori dalla lotta per i playoff, poteva essere un’occasione ghiotta per ridurre il numero di concorrenti. A livello individuale, in doppia cifra Mascaro a quota 16 e Dieng con 15.

“Mezza vittoria”, non solo per il fatto che Albignasego in caso di parità sarebbe avanti ai bolzanini, ma soprattutto per la vittoria fuori casa di Murano, che precede i bolzanini in classifica, sul campo di Marostica e sopratutto quella di The Team, che sul proprio campo di Riese Pio X, sconfigge la capolista Roncaglia, rimanendo così in scia ai bolzanini, che in questo turno speravano di distanziarli.