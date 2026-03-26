Nella prima di ritorno cade la capolista Villazzano

Prima giornata di ritorno della fase top, dove sicuramente spicca la vittoria dei Blue Bear a Riva del Garda e la contemporanea sconfitta della capolista Villazzano.

Valle di Cavedine che deve cedere in casa contro il Paganella di Lavis, che si vendica del turno d'andata, risultato che se non bastasse, aiuta ulteriormente la corsa del Villazzano. Parte leggermente meglio la formazione di Roccabruna, anche se il ritmo non è da applausi a scena aperta, 8-10. Arriva la reazione da parte della formazione di coach Speziali, i suoi alla metà del match si portano avanti, 22-21. Il basso punteggio pare essere il motivo di fondo della disputa, gli “squali” riescono a trovare il pari e il sorpasso alla penultima sirena, 34-35. Padroni di casa che si spengono nell’ultimo quarto, mentre gli ospiti del Paganella mantengono quantomeno il ritmo dei questi precedenti. Di fatto il Valle di Cavedine incappa nel peggior quarto della stagione e va a perdere con il punteggio di 36-46. Fra i padroni di casa, in luce, ma senza trovare la doppia cifra Forti e Bortolotti, entrambe a quota 8. Con la maglia del Paganella, l’unico in doppia cifra in questo match a basso numero di punti, Dimitrov a quota 11, lo segue Marchesi con 8 punti.

Il JBR Rovereto di coach Bortuzzo, si impone anche al ritorno contro la Rotaliana, questa volta in maniera un po' più convincente. Partono con un buon ritmo i padroni di casa roveretani, capaci di chiudere il primo parziale sul punteggio di 24-19. La reazione degli uomini di coach Anfora non tarda ad arrivare, i roveretani soffrono molto nel Q2, andando sotto e a metà partita il punteggio è di 29-33. Ai dazi applicati nel precedente parziale, Rovereto risponde con i contro dazi, giocando un parziale quasi perfetto e che condizionerà l’esito finale, al suono della penultima sirena sono nuovamente avanti, 52-45. Ultimo parziale equilibrato, con i padroni di casa che alla fine si regalano la vittoria finale, con il punteggio di 67-59, il doppio dello scarto inflitto all’andata. Fra i roveretani, in doppia cifra Vugdalic a quota 17, Gazzola con 14 e Teofanov a 10. Nelle fila della formazione di Mezzolombardo, Tizi il più prolifico in campo, 21 punti per lui, segue a distanza Selber con 10.

Successo netto in trasferta per i Blue Bear di Cesconi, che vanno a vincere un confronto diretto importante contro quella che pare la diretta rivale Virtus Altogarda. Non molte le differenze nel primo parziale, che termina sul 13-16. Differenze che si accentuano nel corso del Q2, “orsi” ospiti che vanno alla pausa lunga sul 21-34. Anche con la ripresa, nulla da fare per gli uomini di Ziggiotto, ospiti che vanno in fuga, alla penultima sirena sono sul 35-56. Provano a riscattarsi i padroni di casa nell’ultimo parziale, ma i Blue Bear amministrano il largo gap e chiudono con il successo sonoro di 50-65. In doppia cifra fra i rivani, l’immancabile Detoni con 17 punti, seguito da Vicari a quota 13. Una delle migliori partite stagionali per Maino nei Blue Bear, 17 punti a referto, seguito da Poli con 12 e Zobele a quota 10. Blue Bear che si ergono a sfidanti della capolista Villazzano.

Un po’ a sorpresa arriva lo scivolone della capolista Villazzano sul campo dei Not In My House di coach Zacco, che possono quantomeno sperare di entrare nella lotta per i primi quattro posti, anche se i “gufi” sono leggermente attardati. La formazione di coach Pizzinini parte decisamente meglio, parziale ad alto numero di punti e che si chiude sul punteggio di 18-22. Abbastanza equilibrato il Q2, con padroni di casa cha fanno meglio degli avversari, ma del minimo sindacale, 36-39 a metà match. Il rientro in campo vede in scena una partita diversa dalla prima fase, pochi punti per parte, ma con i “gufi” più efficaci, capaci di addormentare il ritmo e raggiungere gli ospiti, 45-43. Decisivo l’ultimo quarto, ritmi più alti, padroni di casa ben intenzionati a sgambettare la capolista e alla fine ci riescano, chiudendo la disputa con il definitivo 62-55, grazie anche ai liberi ben piazzati nel finale da parte di Maccani e Lunardelli, risultato che sorprende sicuramente la formazione della collina est di Trento in maglia nero-viola mimetica, che incappa nella seconda sconfitta staginale. Fra i “gufi”, in doppia cifra Veronese con 17 punti, seguito da Colombo a quota 10. Nel Villazzano, Tessari e Osello, entrambe a quota 12.