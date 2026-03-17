In sette per la lotta agli ultimi posti liberi

A quattro turni dal termine, la situazione di classifica dalla settima alla nona posizione non si è per nulla districata, anche se le due formazioni trentine si sono ben distinte nella “tonnara” dei turni precedenti. Due i posti ancora liberi per i playoff, ma non va disdegnata la nona piazza, anche se non dà l'accesso al secondo turno, garantisce quantomeno la salvezza diretta.

Il Leobasket di Lonigo, che pareva la formazione più attrezzata per venirne fuori meglio dalla situazione, alla fine ha perso punti preziosi, facendosi avvicinare dalle altre e così l’accesso matematico ai playoff tarda ad arrivare, forse arriverà alla fine della regular season, ma il calendario non è dei migliori. Sulla strada dei veneti, innanzitutto la trasferta contro la diretta concorrente San Marco Rovereto di coach Eglione, che necessita di punti preziosi. A seguire un match in casa contro il Lagorai di coach Bianchi, lanciatissimo per la caccia al quarto posto. Nel penultimo turno osserverà una giornata di riposo e nell’ultima, la non facile trasferta contro Arzignano, in piena caccia al primo posto in classifica. Il calendario non è dei più agevoli per la formazione di Lonigo.

Per contro la Virtus Altogarda di coach Di Salvatore ha invece dalla sua un calendario, che sulla carta pare essere il più agevole. Attualmente ottavi in classifica i rivani, devono tenere con i denti la posizione, per accedere alla seconda fase. Tolta l’impegnativa trasferta a Creazzo, seguono tre scontri diretti, tra i quali due in casa, contro formazioni che non stanno dimostrando grande reattività nel voler uscire dalla palude della classifica. Sulla carta il percorso della Virtus è abbastanza agevole, certo non bisogna cedere nei tre scontri diretti, questo assicurerebbe un piazzamento da playoff.

Discorso un po’ diverso per il San Marco Rovereto di coach Eglione. Calendario non difficilissimo, ma con una partita in meno rispetto ad altre formazioni in lotta, e la trasferta con Creazzo è sicuramente fuori portata. I due scontri casalinghi con Leobasket e Virtus Isola della Scala vanno però vinti, per assicurarsi quantomeno la nona posizione, che in fin dei conti, non è poi così negativa, in soldoni vuol dire salvezza diretta e qualche soddisfazione al termine di una stagione che pareva disastrosa a fine dicembre.

I Bear di Isola Vicentina, sono i più delusi fra le contendenti ad un posto playoff, superati negli ultimi quattro turni dalle due formazioni trentine, passati dall’ottavo posto al rischio di doversi giocare i playout, dove si sa, può succedere di tutto. Nel calendario, due scontri diretti e due con formazioni come il Nuovo Argine e Legnago, già qualificate, ma fuori dalla lotta al primato, forse questo potrebbe essere positivo per gli “orsi” veneti.

L’XXL di Pescantina, altra grande delusa, passata dal quarto posto della scorsa stagione a lottare per la salvezza in questa. Calendario decisamente in salita, i due scontri diretti a disposizione in trasferta, per giunta l’ultima a Riva del Garda, dove i padroni di casa probabilmente in virtù di quei due punti in palio, darebbero un senso alla propria stagione.

La Virtus Isola della Scala, “grande malata” del campionato, in crisi da varie annate e ripescata dalla retrocessione patita nella scorsa, in casa avrà scontri con formazioni già qualificate ma più forti di lei, in trasferta dovrà affrontare le due formazioni trentine, apertamente a caccia di un posto al sole. Visto quanto accaduto nell’ultimo turno sul campo del Buster Verona, Isola della Scala pare la formazione meno attrezzata per una scalata al nono posto, quasi impensabile quella all’ottavo.

Chiude il lotto il Buster Verona, attardato in classifica, ma che potrebbe comunque tentare il colpaccio, certo dovrà subito battere i Bear Isola sul loro campo e poi l’XXL in casa, ma anche questi due eventuali successi non porterebbero i veronesi al nono posto, servirebbero ancora altri punti, cosa non facile a questo punto.