Sfide da quartieri alti per mantenere le posizioni

Decima di ritorno con sfide da quartieri alti per entrambe le formazioni regionali, che ormai qualificate ai playoff matematicamente, devono ora tentare di blindare le proprie ottime posizioni in classifica.

Il Charly Merano di coach Travaglini, nell’anticipo di sabato, andrà a far visita alla capolista e ormai già promossa in serie B Leobasket di Lonigo, che vorrà mostrare il proprio valore e festeggiare la promozione davanti al pubblico di casa. All’andata le venete si imposero a Merano con il punteggio di 48-68. Non sarà per niente una partita facile per le meranesi, ma non bisogna partire con troppo timore reverenziale davanti alla capolista.

SABATO, 21 MARZO 2026 ore 20:00

LEOBASKET 98 (21-1) - CHARLY BASKET (15-7)

Un po’ diverso il discorso per le ragazze di coach Pedrotti, infatti la Tecnoedil Trento, sul campo di casa, affronterà il Vicenza, che all’andata vinse contro le trentine con il punteggio di 68-60. Trentine avanti di 14 punti in classifica e già qualificate ai playoff, con grande probabilità da seconde in classifica e con la miglior posizione per la fase ad eliminazione diretta, ma non bisogna sottovalutare le avversarie, che cercano punti non essendo ancora qualificate alla seconda fase e che al momento rischiano anche grosso di rimanere fuori dalla parte nobile della classifica.

DOMENICA, 22 MARZO 2026 ore 18:00

TECNOEDIL TRENTO (17-5) - A.S. VICENZA (10-12)

La classifica

La panoramica della decima di ritorno