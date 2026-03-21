Turno chiave per le tre formazioni trentine

Decimo turno di ritorno, con le tre formazioni provinciali impegnate rispettivamente in sfide per nulla facili, ma che in caso di vittoria aspirerebbero scenari davvero interessanti da qui al termine della stagione.

Match interessante quello che vedrà contrapposta una delle tre capoliste, il Basket Est di Soave e il Lagorai Wolves, prima contro quarta in classifica. Premesso che la formazione di coach Bianchi, già matematicamente qualificata alla fase playoff, difficilmente potrà entrare nella disputa per il primo posto, il traffico davanti a sé è congestionato, potrebbe però ritagliarsi un bel ruolo da quarta in classifica, certo però ha delle concorrenti che non mollano e per forza bisognerebbe espugnare il campo di Soave. All’andata, vinsero i veneti, con il punteggio di 77-82, in qualche modo la beffa va vendicata. Partita alla portata di “prof” Ippedico e compagni, l’eventuale vittoria dei trentini scompaginerebbe gli equilibri del “triello” di testa.

SABATO, 21 MARZO 2026 ore 19:00

BASKET EST VERONESE (16-4) - LAGORAI BASKET (14-6)

Trasferta estremamente delicata per la Virtus Altogarda, che andrà a visitare una delle tre capoliste, quel Creazzo cha all’andata travolse la formazione di coach Di Salvatore, con il punteggio di 68-88. Acqua ne è passata sotto i ponti, ora i rivani sono più consapevoli e hanno bene a mente la lotta per l’ottavo posto, ma gli avversari sono lanciatissimi verso il finale di stagione, non possono permettersi passi falsi, anche perché dovranno osservare un turno di riposo all’ultima giornata. Vincere per i rivani invece vorrebbe dire candidarsi ai playoff in maniera autorevole.

DOMENICA, 22 MARZO 2026 ore 17:30

BASKET CREAZZO (16-5) - VIRTUS ALTO GARDA (7-13)

Turno casalingo per il San Marco Rovereto, con la squadra di coach Eglione, che sui legni amici troverà il Leobasket di Lonigo, settima in classifica e che negli ultimi turni non ha mostrato grandi capacità nel chiudere quanto prima le dispute che le servivano per qualificarsi ai playoff. All’andata vinsero i veneti con il punteggio di 86-74, ma quella era un’altra Rovereto, ora ha più fiducia e l’obiettivo ottavo o nono posto in classifica, che vorrebbe dire salvezza diretta, è più a portata di mano. Un’eventuale vittoria roveretana, magari con uno scarto maggiore di 12 punti, sarebbe il toccasana per chiudere alla grande una stagione partita malissimo.

DOMENICA, 22 MARZO 2026 ore 18:00

SAN MARCO ROVERETO (7-14) - LEOBASKET 98 (8-13)

La classifica in DR1

La panoramica del decimo turno di ritorno