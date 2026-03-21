Turno alla portata per Rovereto e Piani Bolzano

Dodicesimo round del girone di ritorno, con le due regionali che hanno serissime possibilità di successo. Con motivazioni molto diverse, Rovereto e Bolzano, devono portare a casa i punti in palio.

Ritorna a giocare in casa la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, che deve a tutti i costi spezzare il momento negativo che dura da quattro giornate. L’occasione è delle migliori, infatti l’avversaria non è particolarmente irresistibile, il Jolly Caltana è nona in classifica e che all’andata perse dai roveretani per 66-79. Servono punti a Rovereto per blindare il terzo posto, visto che i primi due sono ormai fuori portata. In questo turno, Rovereto avrà dei tifosi in più, la tifoserie bolzanina spera vivamente nella vittoria dei giocatori della Città della Quercia, infatti il Jolly è una diretta concorrente dei Piani Bolzano. Assente Medina Bouza, gli altri dovrebbero essere tutti a disposizione.

SABATO, 21 MARZO 2026 ore 20:45

TECNISAN JBR ROVERETO (19-7) - JOLLY BASKET (13-13)

Turno alla portata di mano anche per i Piani Bolzano, infatti la formazione di coach Massai, se la vedrà suoi legni di casa contro l’Omas Albignasego, formazione che insegue i bolzanini a distanza, ma che all’andata rovinò i progetti bolzanini, vincendo per 73-67. Serve una vittoria, anche per allungare a quattro la serie positiva, cosa mai successa in questa stagione, visto che il record di successi di seguito si è sempre fermato a tre. Partita da non perdere, Albignasego potrebbe rientrare nella lotta per ottavo e nono posto, cosa che va evitata assolutamente per i bolzanini.

DOMENICA, 22 MARZO 2026 ore 18:00

BASKET PIANI BOLZANO (13-13) - OMAS ALBINGNASEGO (10-15)

La classifica

Il quadro della dodicesima di ritorno