Cinque le squadra già qualificate ai playoff

A quattro giornate dal termine della regular season, sono già cinque le formazioni che hanno staccato il pass per la fase playoff ad eliminazione diretta. Più complicata la situazione per gli ultimi tre posti a disposizione.

Alle già qualificate Salzano, Roncaglia e la Tecnisan Rovereto, si sono recentemente aggiunte anche la Cestistica Verona e la Vigor Conegliano a giocarsi i playoff per poter accedere alla categoria superiore. La formazione trentina, recentemente incappata in una serie negativa di quattro sconfitte, presumibilmente a fine stagione sarà fra la terza e la quinta posizione in classifica.

Più ingarbugliata la lotta per gli ultimi tre biglietti a disposizione per la fase ad eliminazione diretta, con 6 formazioni in 6 punti. La Concordia Schio, battuta in questo turno dai Piani Bolzano, sperava di avvicinarsi alla zona più nobile della classifica, ma la vittoria degli uomini di coach Massai ha complicato il tutto, a favore dei bolzanini. I Piani Bolzano, attualmente in ottava posizione, potrebbero addirittura lottare per il sesto posto a questo punto, ma al tempo stesso, vista la notevole concorrenza, rimanere anche fuori dal giro della seconda fase più nobile. Dietro alla formazione bolzanina, infatti incalzano il Jolly Caltana, il The Team di Riese Pio X e leggermente più attardato l'Albignasego. Presumibilmente si risolverà tutto nell'ultima di campionato, con il rischio che gli scontri diretti facciano la differenza, ma sapendo che anche il nono posto alla fine non è poi così male, visto che garantirà la permanenza in serie C per la prossima stagione.

La classifica in Serie C