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Cinque le squadra già qualificate ai playoff

A quattro giornate dal termine della regular season, sono già cinque le formazioni che hanno staccato il pass per la fase playoff ad eliminazione diretta. Più complicata la situazione per gli ultimi tre posti a disposizione.

Alle già qualificate Salzano, Roncaglia e la Tecnisan Rovereto, si sono recentemente aggiunte anche la Cestistica Verona e la Vigor Conegliano a giocarsi i playoff per poter accedere alla categoria superiore. La formazione trentina, recentemente incappata in una serie negativa di quattro sconfitte, presumibilmente a fine stagione sarà fra la terza e la quinta posizione in classifica.

Più ingarbugliata la lotta per gli ultimi tre biglietti a disposizione per la fase ad eliminazione diretta, con 6 formazioni in 6 punti. La Concordia Schio, battuta in questo turno dai Piani Bolzano, sperava di avvicinarsi alla zona più nobile della classifica, ma la vittoria degli uomini di coach Massai ha complicato il tutto, a favore dei bolzanini. I Piani Bolzano, attualmente in ottava posizione, potrebbero addirittura lottare per il sesto posto a questo punto, ma al tempo stesso, vista la notevole concorrenza, rimanere anche fuori dal giro della seconda fase più nobile. Dietro alla formazione bolzanina, infatti incalzano il Jolly Caltana, il The Team di Riese Pio X e leggermente più attardato l'Albignasego. Presumibilmente si risolverà tutto nell'ultima di campionato, con il rischio che gli scontri diretti facciano la differenza, ma sapendo che anche il nono posto alla fine non è poi così male, visto che garantirà la permanenza in serie C per la prossima stagione.

La classifica in Serie C

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Salzano4826
Roncaglia4626
Junior Rovereto3826
Cestistica Verona3626
Vigor Conegliano3626
Concordia Schio2826
Virtus Murano2826
Piani Bolzano2626
Jolly Caltana2626
The Team Riese2426
Albignasego2226
Unione Padova1626
Mirano1626
Marostica1426
Junior Leoncino626
Mestrino626

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Mauro Pederzolli
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)