Piani Bolzano vincente a Schio

Nel posticipo domenicale dell’undicesima di ritorno, arriva una prestazione limpida e fondamentale per le strategie future dei Piani Bolzano, che vincono sul campo della formazione che la precede in classifica, il Concordia Schio.

Partita fondamentale per i bolzanini, specie dopo la sconfitta del sabato della diretta rivale Jolly Caltana e di Albignasego che difficilmente potrà rientrare nella lotta per ottavo e nono posto. Come già detto nella presentazione del match, Concordia Schio che precede i Piani in classifica e che deve difendere la posizione. Tobia Triggiani apre, ma con una tripla i padroni di casa superano i bolzanini. Mazzei risponde per le rime con una tripla, poi Mascaro e Mazzei portano i Piani sul 6-9. Partenza davvero autoritaria per gli uomini di coach Massai, 7-16 con il canestro di Tobia Triggiani. Piccolo recupero dei padroni di casa che costringono al timeout i bolzanini, poi la tripla e canestro di Gabrielli e quella di Mokoi, portano il punteggio sul 15-26. Il primo frangente si chiude sul 17-28, miglior partenza non poteva esserci. Q2 da dimenticare per i bolzanini, non terribile, ma di certo non bello, di fatto Schio riesce a rientrare in partita, recuperando 7 lunghezze e arrivando al punteggio di 35-39 di metà partita.

Ci vuole la tripla del padrone di casa Gaspari per destare i bolzanini, che finalmente ripartono con il samba sotto canestro. D’Alessandro firma canestro e tripla, 39-45. Missile anche di Mokoi, più tardi quello di Gabrielli per il 47-53, poi ancora lui chiude il parziale sul 47-56. Ultimo quarto con Mokoi costretto a rispondere alla tripla avversaria d’apertura. E’ la tripla di Tobia Triggiani a dare qualche sicurezza in più ai bolzanini, nuovamente gap a due cifre, 52-62. Si portano sotto i veneti, sino al -3 che costringe Massai a richiamare i suoi per schiarirsi le idee ad un minuto dal termine. La tripla di D’Alessandro per dare uno scossone ai bolzanini, ma soprattutto i due punti in palio con il definitivo 59-65. Successo fondamentale per i Piani Bolzano, attualmente sarebbero in ottava posizione, ultima utile per l’accesso ai playoff. A titolo personale, Tobia Triggiani a segno con 13 punti, bene D’Alessandro e Gabrielli entrambe con 12.