Leobasket promossa e le due regionali già ai playoff
I risultati della nona giornata del girone di ritorno hanno decretato vari esiti, forse il più vistoso è quello che riguarda il Leobasket di Lonigo, direttamente promossa in serie B.
E’ la vittoria del Charly Merano ai danni della Tecnoedil Trento a decretare la promozione diretta in serie B con largo anticipo per il Leobasket Lonigo, che comunque vada la parte restante della stagione, sarà prima matematicamente in classifica, anche in virtù degli scontri diretti con la formazione di coach Pedrotti. Trento, saldamente al secondo posto in classifica nonostante il comprensibile scivolone in quel di Merano, nella peggiore delle ipotesi giungerebbe quinta, ma facilmente chiuderà la stagione con l’attuale posizione, che pare quasi blindata. Benissimo il Charly Merano di coach Travaglini, con la vittroia contro le trentine, non solo aniticipa la festa per le ragazze di Lonigo, ma qualifca se stesso ai playoff con un bel margine di tempo. In scia, in questo weekend, accedono ai playoff matematicamente, anche il Run & Jump Horus Padova e il Garda. Apertissima la caccia ai restanti quattro posti liberi, con 6 formazioni in lotta. Molto delicata la posizione dell’ultima in classifica, lo Spinea, vista la situazione attuale, rischia la retrocessione diretta, che potrebbe arrivare anche nel giro di due o tre giornate.