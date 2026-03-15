Nulla da fare per il San Marco Rovereto a Legnago

Nell’anticipo del sabato sera della nona giornata del girone di ritorno, il San Marco Rovereto si impegna sino in fondo, ma deve lasciare il passo alla più quotata Legnano, saldamente al quarto posto.

La formazione roveretana di coach Eglione parte nel migliore dei modi, subito le triple di Matassoni e Dorigotti. C’è un accenno di reazione da parte dei padroni di casa, ma Dorigotti e Pizzini fissano il nuovo punteggio sul 4-11. Si avvicinano un po’ i padroni di casa, ma con il canestro di Pizzini e un suo libero, il San Marco è avanti per 11-16. Si muovono i veneti, ma Rella chiude il primo parziale con il punteggio di 17-18. Ancora Rella ad aprire il Q2. Il momento migliore dei roveretani arriva grazie alla successione firmata Rella-Brancaccio-Traore, roveretani in vantaggio in doppia cifra, 17-27 e coach veneto costretto al timeout. Riduce il gap Legnano, il tesoretto viene intaccato, tanto che i padroni di casa trovano addirittura il vantaggio, 29-27, costringendo coach Eglione al timeout. Dorigotti con due liberi prova a ricucire, ma le due formazioni vanno alla pausa lunga con il punteggio di 33-30.

Dopo la pausa lunga, i roveretani aprono al meglio, Rella e Brancaccio mettono la freccia per il sorpasso, 33-34. Legnago riprende in mano la situazione, di fatto nel Q3 riesce ad inscatolare l’attacco roveretano, non particolarmente insidioso in questa fase, dominata dai veneti, salvo lo strappo dato dalla tripla di Pizzini, si arriva alla mezz’ora di gioco sul punteggio di 54-42, massimo vantaggio di tutta la disputa. In apertura dell’ultimo parziale, Dorigotti con due liberi e Matassoni con un canestro, riducono il vantaggio avversario, 54-46. Poi ci prova Rella, addirittura Pizzini con una tripla firma il -3, 56-53. Nel momento più difficile i padroni di casa trovano lo strappo decisivo, volano sul 62-53, costringendo Eglione a richiamare i suoi. Dorigotti risponde alla chiamata alle armi, poi ci sono il liberi di Matassoni, 62-57. Ancora lui per il -3, sempre dalla lunetta. Regge Legnago, trova i giusti punti per allontanare il San Marco, 68-60. Ultimi punti con i liberi di Dorigotti e la partita finisce con il definitivo 70-62, con la formazione roveretana combattiva che prova il tutto per tutto per portare a casa due punti su un campo non facile per nessuno. Quattro i giocatori roveretani in doppia cifra, Dorigotti a quota 16, Pizzini con 14, Rella e Matassoni entrambe a quota 10. I due punti in palio avrebbero fatto parecchio comodo, ma Legnago non era l’avversaria ideale con la quale fare la voce grossa.