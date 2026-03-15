Rovereto prova a vincere contro la seconda

Undicesima di ritorno, dove la Tecnisan Rovereto prova ad impensierire Roncaglia, la seconda forza del campionato, impegnando i veneti sino in fondo, mancando di poco la vittoria.

Per la Tecnisan Rovereto arriva la quarta sconfitta di seguito, combattuta alla pari contro la seconda forza del campionato, il Basket Roncaglia. Assenti Medina Bouza e Xausa, le danze le apre Pisoni, ma poi parte la macchina offensiva veneta. Bressanin in un doppio viaggio dalla lunetta si avvicina, 5-4. Anche Pisoni non sbaglia dalla lunetta, poi Bressanin con una tripla ottiene il sorpasso roveretano, 7-9. Finarolli allunga con un missile, ma poi i padroni di casa trovano il pari e il sorpasso. E’ Czumbel a trovare il pari con due liberi. Un piccolo strappo roveretano, grazie alla tripla di Dorigotti, ma un doppio centro dei veneti nel finale porta il primo parziale sul 26-25. Nel Q2 gli uomini di coach Fumagalli trovano un doppio sorpasso iniziale, con Rossaro e poi i canestri di Pisoni e la tripla di Bressanin, 28-33, che poi si rivelerà il massimo vantaggio roveretano nel match. Dura poco la gioia roveretana, i padroni di casa del Roncaglia si portano avanti, tre triple di seguito fanno male, 44-37, Fumagalli constretto a richiamare i suoi. Rispondono alla chiamata alle armi Bressanin e Sam Gaye, 44-42, questa volta il coach avversario si prende un minuto di riflessione. Si rimettono in carreggiata i veneti, a metà partita il punteggio è di 48-42, con il Q2 che si rivelerà il più importante nel bilancio generale della vittoria del Roncaglia.

Rientro dalla pausa lunga che vede la fuga in avanti da parte dei padroni di casa, subito 7 punti a segno senza subirne, il canestro di Pisoni per spezzare il break, 55-44. Distanze che rimangono più o meno attorno dai 10 punti di divario, Pisoni piazza il colpo del 63-53. Il terzo parziale si chiude sul 67-59, l’ottima partenza dei veneti ha lasciato il segno. Rossaro con una tripla risponde al canestro iniziale dei padroni di casa, ma questi non cedono. Zamboni ci prova con il suo canestro del 73-65. Czumbel riduce il gap, sia con un canestro che con due liberi ben piazzati, 73-69, si riapre il match. Sam Gaye con una tripla porta gli avversari a vista, 75-73, ma poi nuovo strappo avversario, 79-74, Fumagalli chiede un timeout. Tripla avversaria che spegne le velleità roveretane, poi Czumbel infila un missile, 86-79, ma manca meno di un minuto al termine. Bella anche se inutile per riaprire il match l’ultima tripla di Bressanin, che fissa il punteggio finale sul 88-82. A livello personale, Czumbel sempre decisivo, 22 punti a referto, lo segue Bressanin con 16. In doppia cifra anche Sam Gaye a quota 14 e Pisoni con 13. Quarta sconfitta di seguito, all’andata nelle rispettive giornate, forse nel momento migliore per i roveretani, furono tre vittorie e una sconfitta. Questo non vuol dire che la Tecnisan sia in crisi, certo calendario e assenze varie non hanno aiutato, in più c’è da dire che le concorrenti sono cresciute a livello consapevolezza con il passare del tempo.