Il girone d’andata si chiude con il Villazzano incontrastato

Anche se manca una partita da recuperare, si chiude il girone d’andata delle prime otto della classe, dove il Villazzano non ha avuto tentennamenti e che si candida a chiudere in testa anche in quello di ritorno.

La sfida tra le papabili per i primi quattro posti in classifica si fa sempre più serrata. I Blue Bear devono cedere il passo al Valle di Cavedine, abile nell’espugnare il campo della diretta avversaria. Parte bene la squadra di Cesconi, che chiude il primo parziale con un vantaggio in doppia cifra, 19-9 al termine del Q1. Leggermente tramortita la squadra di coach Speziali, ma che si riprende nel Q2, ribaltando la situazione, andando a recuperare e sorpassare gli avversari, 31-33 a metà partita. Il ritmo precedente non viene replicato quantomeno nel terzo parziale, dove le due formazioni entrano nella fase di studio reciproco, i padroni di casa recuperano una lunghezza, 39-40. Se prima regnava una sorta di equilibrio, nell’ultimo parziale questo diventa il leitmotiv, effetto che alla lunga premia gli ospiti, che chiudono avanti di corto muso, con il punteggio di 59-60. Nei Blue Bear, in doppia cifra Belluccio con 15 punti, a seguire Poli con 11. Meglio le cose nel Valle di Cavedine, Apolloni il migliore in campo con 20 punti, Leali in doppia cifra con 10.

Nel segno dell’equilibrio anche il match fra il JBR Rovereto e il Paganella, con gli ospiti che la spuntano soltanto al termine del primo supplementare. Partono meglio i giocatori di Lavis guidati da Roccabruna, che si portano avanti e al termine del primo parziale sono sul punteggio di 16-21. Nel Q2 fanno ancora meglio, padroni di casa visibilmente in difficoltà, Paganella avanti, ma senza riuscire a chiudere il match, comunque a metà partita sono sul 20-34. Cosa succede nello spogliatoio roveretano nella pausa lunga, probabilmente lo sanno soltanto i giocatori di Bortuzzo, che rientrano in campo con un piglio diverso, tanto da rimettere in discussione il tutto, incisivi ed efficaci sotto canestro, i padroni di casa riaprono la partita, 40-44 al suono della penultima sirena. Ritmo elevato nell’ultimo parziale, i roveretani non si accontentano di aver riaperto il match, ma alla lunga, trovano il pari finale, con ospiti in difficoltà per tutta la seconda metà del match, 61-61. Quando tutto sembra destinato a favore dei padroni di casa, autori di un gran recupero, il Paganella trova le residue energie per rimettere avanti il naso e chiude la disputa con il punteggio di 71-73, facendo qualcosa in più degli avversari nei cinque minuti aggiuntivi. Partita interessante, dove nessuno si è risparmiato ed entrambe hanno dato il massimo per portare a casa i due punti in palio. Fra i roveretani, soltanto Gazzola con 22 punti e Lopci con 11 in doppia cifra. Ben distribuito il bottino in casa Paganella, l’equilibrio regna anche nei referti personali, Bosetti con 11 fa qualcosa meglio degli altri, ma un quartetto composto da Baldo, Dallabetta, Marchesi e Dimitrov, tutti e quattro a quota 10.

Match di cartello fra la Virtus Altogarda e la capolista Villazzano, con quest’ultima che espunga l’altrui campo, mettendo decisivamente tutti e due i piedi nella fase dei playoff ad eliminazione diretta. Formazione di coach Pizzini decisamente in vena nel primo parziale, grazie anche alle triple griffate Osello, Giannini e Varneri, il Q1 si chiude sul 13-23. Il secondo parziale non è così sbilanciato, prevalgono del minimo sindacale gli ospiti, a metà match il punteggio è di 30-41. Rientro dalla pausa lunga che vede ancora il Villazzano a dare le carte, il vantaggio a loro favore si allunga leggermente, alla mezz’ora di gioco il punteggio è di 45-59. Quando ormai tutto sembra deciso, il motore offensivo del Villazzano si ingolfa, non è più efficace come nella mezz’ora precedente, questo permette un buon recupero da parte degli uomini di coach Ziggiotto, che con la tripla finale di Detoni si illudono di chiudere in vantaggio, ma la precisione dalla lunetta degli ospiti, fa sì che il Villazzano resiste, chiudendo la disputa con il finale di 64-68, punti che lanciano decisamente la formazione di Pizzini verso la vittoria del girone delle migliori della categoria. Fra le glorie rivane, in doppia cifra Detoni e Franzinelli, entrambe a quota 15. In casa Villazzano, si mettono in luce Martemucci con 15 punti, Valla lo segue a quota 11.

Vittoria netta ma che non smuove più di tanto in classifica quella dei Not In My House ai danni della diretta rivale Rotaliana, che perdendo rimane ultima nel girone delle prime otto. Il primo parziale vede i padroni di casa giocare ad un ritmo molto alto, gli ospiti di Mezzolombardo tengono abbastanza bene il ritmo e il primo tempo si chiude sul punteggio di 22-17. Nel Q2, gli uomini di coach Zacco hanno qualcosa in più rispetto agli ospiti, arrivando a metà partita sul 39-31. La pausa lunga porta idee, ma soprattutto punti agli ospiti, infatti gli uomini di coach Anfora riaprono il match e alla mezz’ora di gioco il punteggio è di 51-51. Forse le energie spese nel terzo parziale pesano sulle gambe degli ospiti, di fatto i “gufi” non perdono la testa e grazie anche ad un decisivo Maccani, autore di tre canestri nel parziale, chiudono con il punteggio finale di 69-57. Fra i padroni di casa, un’ottimo Bitteleri a segno con 20 punti, lo segue Maccani, decisivo nell’ultimo parziale, 12 punti per lui e a chiudere Lunardelli con 10. Nella Rotaliana, in doppia cifra Tizi con 19 punti, Selber a segno con 10.