San Marco e Virtus AG le migliori nella "tonnara"

La situazione ingarbugliata per la caccia a settimo e ottavo posto in classifica, era stata definita da un addetto ai lavori, come un’autentica “tonnara” e i tre turni appena trascorsi erano particolarmente delicati.

Nei turni dalla sesta all’ottava giornata del girone di ritorno, le due formazioni trentine si sono ben impegnate e alla fine dei conti sono anche quelle che ne sono uscite meglio, le uniche con due vittorie su tre. Ben diverso il ruolino di marcia del Buster Verona, della Virtus Isola della Scala e dei Bear Isola, tutte e tre a zero vittorie nelle ultime tre giornata, con la formazione di Isola Vicentina, gli “orsi”, che addirittura perdono due posizioni, uscendo dalla zona playoff ed entrando in piena bagarre playout.

Se il campionato terminasse oggi, la Virtus Altogarda sarebbe qualificata come ottava ai playoff, mentre il San Marco Rovereto sarebbe salvo in quanto occupa la nona posizione, che a questo punto del campionato può diventare un serio obiettivo da perseguire. Fra l’altro la Virtus di coach Di Salvatore, precede i roveretani in classifica, in virtù di un punto in più segnato nel girone d’andata nello scontro diretto.

Ora l’importante sarà tenere le posizioni, ma questi tre turni erano particolarmente delicati, perdere il treno sarebbe stato molto grave in termini strategici.

La classifica in DR1