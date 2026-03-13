Cercansi favori reciproci

Nella nona giornata di ritorno, mentre la Virtus AG osserva un turno di riposo, il San Marco Rovereto e i Lagorai Wolves sono impegnate con due avversarie in antitesi fra per le rispettive situazioni del momento.

Turno delicato per il San Marco Rovereto di coach Eglione, che affronterà il Legnago, quinta forza del campionato e che all’andata vinse in terra trentina con il punteggio di 71-76, con la JBR in piena crisi, cosa che non sta avvenendo in questo momento, con formazione roveretana uscita dal tunnel con l’inizio del nuovo anno, grazie a vari innesti e cambio di leadership in panchina. Ai roveretani, attualmente in nona posizione e quindi solo momentaneamente salvi, servono punti per superare i “cugini” della Virtus e uscire quanto prima dalle zone pericolose della classifica. Un’eventuale sgambetto roveretano ai danni del Legnago, fra l’altro sarebbe gradito allo staff dei Lagorai Wolves, in concorrenza diretta con questa formazione. per contro, ai veneti servono punti per superare il Lagorai in classifica. Al momento si segnala soltanto l'assenza di Zambaldi.

SABATO, 14 MARZO 2026 ore 21:00

LEGNAGO (12-8) - SAN MARCO ROVERETO (7-13)

I Lagorai Wolves di coach Bianchi, avendo recentemente acquisito il meritatissimo pass per i playoff, affronteranno in casa i malleabili XXL di Pescantina, una delle formazioni più deluse dell’andamento di questa stagione, reduci fra l’altro da due sconfitte consecutive e che rischiano di essere invischiati definitivamente nella lotta playout. Anche per ragioni di buon vicinato, l’eventuale vittoria della formazione di casa a Civezzano, sarebbe salutata con entusiasmo e gratitudine da parte delle altre due compagini trentine impegnate nel campionato di DR1. I “lupi” necessitano di punti per consolidare il quarto posto, perdere vorrebbe dire cedere terreno e dover poi lottare per un piazzamento fra quinto e sesto posto, che per come è andata al stagione, forse starebbe un po' stretto a Ippedico e compagni. All’andata vinsero i trentini, la formazione di Bianchi si impose con il netto punteggio di 56-89.

DOMENICA, 15 MARZO 2026 ore 18:30

LAGORAI BASKET (13-6) - XXL PALLACANESTRO (6-13)

Riposa: Virtus Altogarda (7-13)

La classifica

Panoramica della nona di ritorno