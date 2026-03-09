Ottava di soddisfazioni per le due regionali

Ottavo turno denso di soddisfazioni per le due formazioni regionali femminili. Se la Tecnoedil Trento è sempre più saldamente seconda, il Charly Merano attende il passaggio ai playoff che potrebbe arrivare già la prossima settimana.

La Tecnoedil Trento di coach Pedrotti supera il Basket Spinea, seppur con qualche difficoltà. L'avvio di partita è a favore delle ospiti: Spinea parte forte e trascinata da Pigozzo punisce i lenti cambi difensivi di Trento, che dal canto suo si aggrappa a Rech per provare a restare incollata alla partita, chiudendo la prima frazione sul 12-15. Pop Stojanova e Rech provano a rimettere in carreggiata le proprie compagne trentine, ma le ospiti allungano ulteriormente fino al 24-29 alla pausa lunga. Nella terza frazione Trento trova prima l'aggancio alla avversarie con una Sartori precisa in lunetta, provando a scappare anche sul +5, salvo poi concedere canestri facili alle ospiti che recuperano e trovano il controsorpasso terminando il periodo sul 39-40. È nell'ultimo quarto che Trento fa valere la propria forza, Rech e Sartori piazzano un parziale di 10 a 1 che consente alle padrone di casa di portarsi a casa 2 punti fondamentali per continuare la corsa al secondo posto, finale di partita di 61-54. A livello personale, Alice Sartori a segno con 16 punti, seguita da Manuela Rech, 13 per lei.

Bella vittoria del Charly Merano ai danni del PFM di Mestre, che praticamente stacca il biglietto per i playoff, anche se la matematica manca, per la mancanza della seconda partita contro Martellago e la vittoria della stessa in questo turno, che rinvia di una settimana la festa meranese. Partita nel segno dell’equilibrio, con meranesi che trovano un +6 con il canestro di Rosa Kob sul 11-17. Il primo parziale si chiude sul 15-17 a favore della formazione di coach Travaglini. Padrone di casa mestrine che si portano in vantaggio nel Q2, tanto che a metà partita chiudono sul 31-26. Il terzo parziale è quasi “momomarca”, con le meranesi che impongono il proprio ritmo, i canestri di Rosa Kob e Arianna Pistore creano dei grossi grattacapi alle avversarie. I punti finali di Martina Di Blasi e di Franceska Hasa fissano il punteggio sul 41-48 alla mezz’ora di gioco. La reazione veneta non tarda ad arrivare, la rimonta, almeno in parte avviene, le padrone di casa con il canestro di Viola Gallo si portano addirittura avanti sul 60-59. Martina Di Blasi prima e nel finale Diana Schwienbacher fissano il punteggio sul definitivo 61-63, che praticamente dona alle meranesi il biglietto per i playoff, anche se non matematicamente. A livello personale, Rosa Kob a segno con 23 punti, Diana Schwienbacher a quota 10 e Franceska Hasa con 9.