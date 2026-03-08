Il derby è roveretano, il Lagorai vola ai playoff

Ottava di ritorno che vede la qualificazione matematica ai playoff dei Lagorai Wolves e anche la bella affermazione del San Marco Rovereto nel derby contro la Virtus Altogarda.

Bella, sofferta perché arrivata solo ai supplementari, ma soprattutto importante vittoria dei Lagorai Wolves ai danni dei Bear Isola, sul campo di Isola Vicentina, successo che garantisce con anticipo il passaggio della formazione di coach Bianchi alla fase playoff, che si giocherà nella prossima primavera. Partono bene i “lupi”, un 0-4 firmato Ippedico-Paolo Iobstraibizer. Trovano presto il pari i padroni di casa e pure il vantaggio, ma due canestri di Papa e quello di capitan Ippedico portano i trentini sul 6-10. Non ci stanno i vicentini, si fanno sotto e si portano pure in vantaggio, sarà la tripla di Minozzi a permettere gli ultimi punti per i “lupi”, 19-20 il primo parziale. Q2 che parte nel segno dell’equilibrio, poi i padroni di casa si portano avanti di 7 lunghezze, la tripla di Minozzi riduce il gap, 29-25. Si riprendono i padroni di casa, si riportano sul +8, costringendo coach Bianchi al timeout. Paolo Iobstraibizer si inventa una rimonta tutta personale, tripla e due canestri per il 33-32. Con un libero trova addirittura il pari e il successivo vantaggio. Veneti che rimettono il naso avanti, ancora Paolo Iobstraibizer con un missile trova il 37 pari a metà partita.

Dopo la pausa lunga è Ippedico ad aprire le ospitalità, poi Bellotti e una tripla del capitano portano la formazione trentina sul punteggio di 39-45. Gli ospiti trentini trovano addirittura il vantaggio in doppia cifra grazie al canestro di Granatiero, 47-58. Della Pietra chiude il terzo parziale con una tripla, 49-61 alla mezz’ora di gioco, avversari messi alle corde in questo parziale. Il Lagorai parte bene con il canestro di Bellotti, poi qualcosa si spegne, i veneti si portano sotto, sino al 58-63. Bellotti e Della Pietra spezzano il break avversario, ma poi si rifanno vivi, arrivando al 64-68. E’ Filippo Iobstraibizer a dare un po’ di ossigeno ai “lupi”. Veemente la reazione veneta, tanto che trovano il pari e il sorpasso, arrivando al 73-70. Paolo Iobstraibizer firma il pari e successivamente il vantaggio grazie a due liberi, 73-75, costringendo al timeout gli avversari. I 40 minuti regolamentari si chiudono con il pari raggiunto dai vicentini grazie a due tiri dalla lunetta, 75-75, ben 12 punti recuperati dagli “orsi” veneti. Nel supplementare partono di slancio i veneti, il pari lo trova Paolo Iobstraibizer, come poi il vantaggio grazie ad un libero e un canestro, 77-80. Pari avversario grazie ad una bomba, poi Della Pietra ritrova il vantaggio trentino. Si riduce il gap, avversari a -1, poi Paolo Iobstraibizer fa un viaggio dalla lunetta, ne infila uno su due e la disputa si chiude sul definitivo 82-84, che permette al Lagorai di staccare il biglietto per i playoff. Vittoria meritata per i trentini, che hanno toccato anche un vantaggio di +14, 12 cambi di vantaggio e ben 9 pari. Da incorniciare la prova di Paolo Iobstraibizer, a segno con ben 30 punti. Bene Bellotti con 14 e Ippedico a segno con 13.

Derby che nel ritorno va al San Marco Rovereto di coach Eglione, che riesce ad avere la meglio sulla Virtus Altogarda. Parte meglio la formazione roveretana, Rella e Brancaccio firmano il 5-0. Potrich con un missile e Zanella firmano il pari. Rivani che passano avanti con Madella, ma Traore riporta in vantaggio il San Marco. Fase concitata, ma verso il termine del Q1, la spunta la formazione di coach Di Salvatore, la tripla di Zanella chiude il parziale, 22-29. La Virtus apre più che positivamente il Q2, canestro di Dallaserra e tripla di Ferrari, 22-34. La tripla roveretana di Nave riduce il gap, ma il doppio colpo di Martinatti costringe al timeout Eglione. Addirittura Lever firma il massimo vantaggio del match, 25-43. Matassoni prova a ricucire per ben due volte, poi Traore risponde a Zanella. Nel finale prima della pausa lunga, il roveretano Pizzini firma il 40-49. Virtus pericolosamente avanti, ma Rovereto abile a ricucire e no far scappare gli ospiti, certamente più lucidi nella prima parte del Q2.

Terzo parziale che si apre con scaramucce da ambo le parti, rivani che ritrovano anche il +14. Dorigotti-Brancaccio, tripla e canestro costringono Di Salvatore al timeout, 53-65. Nulla lascia presagire che il senso del match possa cambiare, tanto che le due formazioni alla mezz’ora sono sul 63-72. Tripla di Dorigotti e canestro di Matassoni, inframezzati dal canestro rivano di Lavezzari, 68-75. Il colpo basso arriva dalle mani di Rella e la tripla di Dorigotti, 74-75, Di Salvatore richiama i suoi. Lavezzari dà ossigeno alla Virtus, addirittura la tripla di Dallaserra per il 76-80. I rivani paiono riprendersi in mano il match, 78-85 con il nuovo canestro di Lavezzari, Eglione chiede un timeout. Pizzini risponde alla chiamata alle armi, Traore non è da meno, 83-85. Rella lancia il missile del sorpasso, poi piazza anche due liberi, 88-85. Zanella riporta sotto i rivani a -1, ma la risposta roveretana arriva per mano di Pizzini con un libero e il canestro di Traore portano i padroni di casa sul 91-87. Zanella riduce lo svantaggio, Dorigotti e Traore fissano il punteggio sul definitivo 95-89. Partita movimentata, roveretani che raggiungono il loro massimo vantaggio al termine con il +6, Virtus che ha toccato addirittura un +18. Sei cambi di vantaggio, a riprova di un derby sentito e particolarmente vivace. San Marco più lucida, capace di un ultimo parziale eccezionale, ben 15 punti recuperati, Virtus in sera difficoltà nel finale di partita, dove getta la vittoria alle ortiche. Nelle fila roveretane, in doppia cifra Rella con 18 punti, Dorigotti a 17, Brancaccio con 15, Matassoni 14 e Traore a 12. In maglia rivana, Martinatti a segno con 23 punti, Zanella con 18, Potrich a quota 15 e Madella con 11.