Il Gardolo spadroneggia nel terzo turno di consolazione

Nelle terza giornata del girone di consolazione, la capolista Gardolo torna a fare la voce grossa, stritolando il Maia Merano, grazie anche ad una prova da record del suo Bortolin.

Gli Acies Vigolana vincono una sfida importante contro la diretta rivale a pari punti Val Di Fiemme, spuntandola nel finale, con gli ospiti che stavano tentando di rimontare dopo una pericolosa fuga avversaria. Partono bene gli “alpaca” nel primo frangente, stando avanti per 13-10 al termine del primo parziale. Q2 ben diverso, gli uomini di coach Melini si fanno pericolosi, attuando il sorpasso e andando a chiudere a metà partita sul 20-24. Con la ripresa, i padroni di casa mettono in atto una manovra offensiva che poi condizionerà tutto il match, di fatto Marchesini e compagni colpiscono a fondo la difesa avversaria, allungando molto, tanto che alla mezz’ora di gioco si portano sul 39-32. Ospiti fiemmesi che non ci stanno, provano a recuperare, ma le energie scemano e la rimonta è solo parziale, finale di partita che premia gli “alpaca” con il punteggio finale di 48-43. Fra gli Acies, in doppia cifra Zara, unico nel match, 20 punti per lui, seguito a distanza da Marchesini a quota 8. Nessuno fra gli ospiti che si avvicina alla doppia cifra, Gianchetta costretto a fermarsi a 7 timbrature.

Netta vittoria per i Night Owls di Rufini ai danni di un Europa Bolzano in evidente emergenza, visto il numero esiguio di presenze, in soli sette giocatori in panchina. Partono bene i “gufi”, ma ospiti che tengono bene il campo, De Castro colpisce la difesa trentina, il primo parziale si chiude sul 17-12. Bolzanini che addirittura riducono notevolmente il divario nel Q2, tanto che alla pausa lunga si va sul 30-27. Padroni di casa che riprendono in mano la situazione dopo l’intervallo, capaci di allungare grazie ai suoi giocatori più prolifici e alla mezz’ora di gioco si portano sul 50-41. L’allungo e il colpo di grazia avviene nell’ultimo parziale, dove i bolzanini hanno meno carburante a disposizione e devono veder scappare i trentini, sino al definitivo 77-58. Nei Night Owls, bene Sangalli con 18 punti, Lusuardi con 13, Ciuffini e Dal Ben entrambe a quota 11. “Vichinghi” in doppia cifra lo sono De Castro con 17 e Viero a quota 12.

Torna a giocare, ma sopratutto a fare la voce grossa, il Gardolo di Durak, che strapazza il Maia Merano, vincendo con un parziale pesantissimo e un record personale di Bortolin, che rimarrà negli annali. Subito troppo forti gli uomini in giallo padroni di casa, messa all’angolo la formazione meranese, primo parziale in archivio sul punteggio di 33-9. Timida reazione degli ospiti altoatesini, ma il Gardolo non molla, anzi guadagna ulteriore terreno, con Bortolin che si fa già notare per l’alto numero di centri a suo favore, a metà partita il punteggio è di 61-26. Punti in palio acquisiti, c’è da ricercare l’ampio divario e il record personale di punti, alla mezz’ora il punteggio è di 86-41. Anche nel “garbage time” Gardolo spinge senza pietà e chiude sul pesante 110-58, match mai messo in discussione e monomarca. In maglia gialla, Bortolin con un personale che difficilmente ha eguali in altre annate, 60 punti personali, ben 11 triple. Lo segue a debita distanza Pelz, nonostante i suoi 19 punti a referto. Nel Maia, Ladurner Manuel con 13 punti, sotto la doppia cifra Massaro e Ben Amor, 9 punti a testa per loro.