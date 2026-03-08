La capolista Salzano non cede il passo a Rovereto

Negli anticipi del sabato della decima giornata del giorno di ritorno, La Tecnisan Rovereto per mano della capolista Salzano, incappa nella terza sconfitta di seguito. Preziosissima e netta vittoria dei Piani Bolzano sul campo della Vetorix Mirano.

Sam Gaye in campo nonostante qualche dubbio nella vigilia. Ospiti che partono con due canestri, poi proprio Sam Gaye inaugura il tabellino roveretano. La capolista conferma la buona partenza, tanto che si porta sul 2-10. Pisoni prova a ridurre il gap, ma coach Fumagalli chiede il timeout sul 4-14, ospiti pericolosamente avanti in vantaggio già in doppia cifra. Il rientrante Medina Bouza va a segno due volte. Il momento migliore roveretano arriva dalle mani di Bressanin, tripla e canestro, coach ospite costretto al timeout, 13-19. Nel finale il canestro di Medina Bouza chiude il primo quarto sul punteggio di 15-21. Gap quasi subito appianato ad inizio Q2, Medina Bouza e la tripla firmata Dorigotti portano i roveretani a -1, 20-21. Nuova tripla di Dorigotti per il primo vantaggio dei trentini e poco dopo si ripete, 26-21. Reazione ospite, alla quale rispondono i padroni di casa tramite le bombe targate Dorigotti-Bressanin, 32-25. Si riportano sotto gli ospiti, per fortuna spezza il ritmo Pisoni. Medina Bouza fa un doppio viaggio vincente dalla lunetta e a metà partita il punteggio è di 39-38.

Ospiti che cominciano meglio dopo la pausa lunga, ma arrivano le risposte di Czumbel e del compagno Sam Gaye, sua la tripla del 44-42. I veneti dalla lunetta sprecano il possibile teorico aggancio, che però ritrovano poco più tardi, come i due canestri del sorpasso. Timoeut e chiamata alla armi, risponde Czumbel con un tiro da oltre l’arco. Il pari arriva a quota 50 con la tripla di Bressanin, ma dura pochissimo. Nuova fuga in avanti per i veneti, che arrivano al suono della penultima sirena avanti per 50-58. Dorigotti in apertura dell’ultimo parziale piazza una bella tripla, -6 dagli ospiti, poi sempre lui con due liberi porta i suoi a 4 lunghezze dalla capolista. Ottimo lavoro per Dorigotti, una nuova tripla porta a tiro gli avversari, ma poi arriva la pronta reazione veneta, tre canestri di seguito senza reazione. Pisoni dalla lunetta firma il 60-68, poi Medina Bouza in egual maniera non riesce ad imitare il compagno di squadra, nel frattempo arriva il pericoloso vantaggio avversario in doppia cifra e la partita si va a chiudere sul punteggio definitivo di 60-73, massimo vantaggio del match a favore di Salzano. Terza sconfitta consecutiva per la formazione roveretana, che trovato il pass per i playoff, in questo momento mostra delle difficoltà, certo incontrare la capolista in questo frangente non ha di certo aiutato. A livello individuale, Dorigotti a segno con 20 punti, Medina Buoza con 12 e Bressanin a 11.

I Piani Bolzano di coach Massai, con una delle partite più convincenti della stagione, schiantano nel finale l’inseguitrice Vetroix di Mirano, tenendo ben salda la nona posizione in classifica, rimanendo a ridosso della zona playoff. Bolzanini che partono grazie alla tripla di Dieng, che poco dopo replica al primo canestro dei padroni di casa, 2-5. I Piani sembrano partiti con il piede giusto, D’Alessandro e Dieng a segno, costringono i veneti al timeout, 2-9. Si destano i padroni di casa, ma Vittorio Triggiani risponde. Tripla di Mascaro per il 10-14, ancora lui dalla lunetta per tre colpi da maestro, 12-17. Vetorix che trova il pari in un attimo a quota 17, coach Massai chiede un timeout. Arriva il primo vantaggio dei padroni di casa e nonostante la tripla sul finale di Barra, i veneti chiudono avanti per 21-20. Nel Q2 Mirano prova la fuga, ma la tripla di Gabrielli e la successiva di Mokoi arginano la possibile deriva, 27-26. Nuovo strappo veneto, missile di Barra per limitare i danni, poi i liberi di Dieng e il canestro di D'Alessandro servono ai bolzanini per il sorpasso, 31-32. Si gioca sul filo dell’equilibrio, poi ripartono i veneti, addirittura sul +8, i liberi di Dieng e D’Alessandro limitano lo strappo, 40-36 a metà del match.

Apertura della seconda parte della partita da parte di D’Alessandro, che dimezza il divario, poi Vittorio Triggiani si porta a -1 grazie ad un libero. Arriva il sorpasso bolzanino con due liberi di D’Alessandro. Le due formazioni giocano alla pari, poi un piccolo strappo firmato dai Triggiani, Tobia e Vittorio vanno a segno per il 45-48, ma l’illusione dura poco, Mirano nuovamente avanti. E’ Mazzei con un doppio viaggio dalla lunetta a trovare nuovamente il pari a quota 50, costringendo il coach avversario a richiamare i suoi. E’ muovente Barra con una tripla a riportare avanti i bolzanini e poi nel finale piazza anche il tiro dalla lunetta del 52-56 al termine del terzo parziale. Ottimo inizio bolzanino nell’ultimo quarto, tripla di Barra e canestro di Mokoi, 52-61. Gabrielli addolcisce la situazione con un nuovo canestro, Barra costringe al timeout i padroni di casa sul 52-65. E’ la serata di Barra, tripla e canestro, pare lo strappo giusto, 54-70. Le difese della Vetorix Mirano crollano, la tripla di Dieng segna il +21. Tobia Triggiani piazza un'altra tripla e pare ci sia più poco da fare per gli avversari e la partita si chiude con il punteggio definitivo di 60-85, massimo divario nella partita. Dieng gioca una partita eccezionale, 25 punti per lui. Barra fondamentale, le sue triple piegano gli avversari dalla distanza, 20 punti nella serata. Bene D'Alessandro in doppia cifra con 10.