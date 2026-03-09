Se il Gardolo manca, Val di Fiemme e Maia ballano

Seconda giornata del mini girone d’andata della fase a consolazione, che nella momentanea pausa del Gardolo, vede le vittorie del Maia Merano e di un ritrovato Val di Fiemme.

Stenta l’Europa Bolzano a travolgere il Primiero, che anzi oppone un’ottima resistenza sul campo avversario, giocando forse la miglior partita della stagione, mettendo a segno quasi il doppio dei canestri della media stagionale sin qui realizzati. Partono bene i padroni di casa bolzanini, subito avanti con il punteggio di 21-13 al termine del primo parziale. Il Q2 sembra premiare i bolzanini, infatti gli uomini di capitan Scalet sono messi all’angolo, a metà partita il punteggio è di 35-17 e la pratica sembra già decisa. Seconda parte del match dove l’orgoglio del Primiero prevale su tutto, ospiti che si danno da fare e non considerano chiusa la disputa, provando a ridurre il gap, 47-34 alla mezz’ora di gioco. Prosegue anche nel Q4 lo slancio vigoroso degli ospiti, che non si danno per vinti e quantomeno assottigliano l’altrui bottino, andando a chiudere sul definitivo 53-44, forse la prova più interessante nella stagione della formazione del Trentino orientale. Nelle fila bolzanine, in doppia cifra De Castro con 14 punti, lo segue Stojiljkovic a quota 12. Nel Primiero, Zortea in doppia cifra con 11 punti, lo segue il capitano Scalet a quota 8.

Seconda vittoria consecutiva per il Val di Fiemme di coach Melini, che sui legni di casa si guadagna due punti importanti ai danni dei Night Owls Trento. Parte bene la formazione di casa, avanti per 18-11 al termine della prima frazione di gioco. La reazione degli uomini di Rufini non tarda ad arrivare, gap messo in discussione a metà partita, 33-28. Slancio degli ospiti che prosegue ancora nel Q3, ma il Val di Fiemme quantomeno argina le altrui velleità, 48-44 alla mezz’ora di gioco. Quando si prospetta una possibile rimonta, arriva il cambio di marcia da parte dei padroni di casa fiemmesi, autori di un ultimo parziale ai limiti della perfezione, con tanti punti messi a segno e partita che si chiude con il definitivo 75-62. In maglia nero-verde del Fiemme, in doppia cifra Dallasega con 17 punti, seguito da Boninsegna con 15, Vanzo a quota 12 e Teodori con 11. Fra i “gufi”, in doppia cifra Mondini a quota 19 e Sangalli con 12.

Prosegue lo slancio anche del Maia Merano, che contro gli Acies Vigolana inanella la seconda vittoria di seguito. Partenza autorevole per i padroni di casa della “Città del Passirio”, subito avanti per 25-19 con un ritmo elevato. Divario meno forte ma ritmo che rimane lo stesso anche nel Q2, Zampedri e compagni a metà partita si trovano sul punteggio di 48-40. La pausa lunga porta riflessione più che idee, il ritmo si abbassa notevolmente, da ambo le parti. Il parziale è interlocutorio, nessuna delle due formazioni è in grado di chiudere la disputa e alla mezz’ora il punteggio è di 54-45. Ultimo parziale che vede ancora i padroni di casa dare le carte e condurre i giochi, “alpaca” costretti ad inseguire e raccogliere ciò che avanza e alla fine la partita si chiude sul 72-55. In casa meranese, Tirello autore di 22 punti, seguito dal duo Ladurner-Ben Amor, entrambe con 11 punti a testa. Nell’Acies Vigolana, Moglie autore di 16 punti, Marchesini a ruota con 12.