La corsa per l'ottavo posto

A quattro turni dal termine, diventa particolarmente interessante la lotta per l’ottavo posto, che alla fine per le formazioni di bassa classifica vuol dire l’aver chiuso in maniera positiva una stagione.

Con sei formazioni già qualificate ai playoff, capeggiate dalla capolista Maia Merano, praticamente incontrastata verso la prima posizione, sono due i posti playoff ancora liberi, anche se uno dei due pare ormai cosa fatta per i Night Owls di coach Caldara, ai quali manca pressoché nulla per l’accesso alla seconda fase nobile del campionato. Ben diverso il discorso per l’ottava piazza, con ben tre formazioni racchiuse in due punti che si daranno battaglia probabilmente sino all’ultima giornata. Se i Red Fox Mori-Brentonico di coach Tranquillini parevano i predestinati a quel posto, dopo la sconfitta contro il Cus, le cose si sono complicate parecchio. Per contro il Cus Trento di coach Magno, ha perso un’occasione d’oro, lasciando sui legni dell’ultima in classifica la Pallacanestro Bolzano, due punti che potrebbero pesare più di quanto ci si possa immaginare. Della partita anche il Bressanone di capitan Vignudelli, che ha dalla sua un calendario che sulla carta pare più abbordabile rispetto a quello degli altri, contraddistinto da tre scontri diretti e alla porta di mano.

Il vero scoglio sarà il primo degli scontri diretti, ovvero quello fra il Bressanone e i Red Fox, che potrebbe dare già delle indicazioni importanti, o complicare ulteriormente la situazione già ingarbugliata di suo. Interessante e forse anche decisiva la sfida nella penultima giornata fra il Cus Trento e il Bressanone, come quella nell’ultima giornata fra gli universitari e le “volpi rosse”. Teoricamente potrebbe anche rientrarvi la Pallacanestro Bolzano, anche se al momento pare ormai troppo attardata, ma la sua azione di disturbo potrebbe creare occasioni per le altre concorrenti. Doveroso ricordare che una volta raggiunto l’ottava posizione, la formazione che si fregerà di questo onore, dovrà risvegliarsi dal sogno, andando a sfidare con grandissime probabilità quel Maia Merano, che sino ad ora non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari.