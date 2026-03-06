Il derby del basso Trentino spicca fra le varie sfide

Ottavo turno del girone di ritorno, dove spicca il derby del basso Trentino fra il San Marco Rovereto e la Virtù Altogarda. I Logorai Wolves hanno fra le mani il primo match point per il pass verso i playoff.

Derby del basso Trentino quello fra il San Marco Rovereto di Eglione e la Virtus Altogarda di coach Di Salvatore. All’andata vinsero i rivani con il punteggio di 89-82, ma la formazione roveretana era in piena crisi, mentre in questo sprazzo dell’anno pare essere rinata. Buona la forma anche dei rivani, reduci da un bel mese di febbraio, tre vittorie che hanno proiettato la Virtus in zona playoff, ma strane fuori è un attimo, basta un passo falso vista la classifica così corta. Derby fratricida, una delle due si farà sicuramente male, l’altra facilmente raggiungerà i playoff o quantomeno la salvezza diretta, che a questo punto conta quanto entrare tra le prime otto in classifica. Sicuramente sarà una partita interessante, la posta in palio notevole e lo stato di forma di entrambe è buono.

DOMENICA, 08 MARZO 2026 ore 18:00

SAN MARCO ROVERETO (6-13) - VIRTUS ALTO GARDA (7-12)

Giocherà di domenica anche il Lagorai Wolves di coach Bianchi, che in trasferta affronterà i Bear Isola a Isola Vicentina, già battuti all’andata con il netto punteggio di 81-61. La formazione trentina cerca punti per la certezza matematica dell’accesso ai playoff, che potrebbe già arrivare in questo turno, basterebbe la vittoria della formazione con sede a Civezzano. L’eventuale vittoria dei “lupi”, oltre a garantire loro l’accesso meritato ai playoff, sarebbe anche più che gradita al San Marco Rovereto e alla Virtus Altogarda, in quanto i vicentini sono loro avversari diretti, evitare che guadagnino punti preziosi sarebbe uno degli obiettivi primari delle due formazioni impegnate in un derby fratricida.

DOMENICA, 08 MARZO 2026 ore 18:00

BEARS ISOLA BASKET (6-12) - LAGORAI BASKET (12-6)

