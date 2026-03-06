Rovereto chiede strada alla capolista

Decimo round di ritorno che si prospetta da subito particolarmente interessante per le due formazioni regionali impegnate in serie C, con Rovereto che affronta in casa la capolista e Bolzano che cerca punti a Mirano.

Nella serata di sabato, la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, affronterà in casa la capolista Salzano, cercando di fermarla e soprattutto di spezzare il break negativo che dura da due turni, seppure sia giunto da tempo il pass per i playoff. All’andata i roveretani subirono un’autentica beffa, finì per 65-64 a favore dei veneti. Sperando di ritrovare i vari giocatori assenti nell’ultimo sfortunato turno, sconfiggere la capolista sarebbe un ottimo viatico, sopratutto psicologico.

SABATO, 07 MARZO 2026 ore 20:45

TECNISAN JBR ROVERETO (19-5) - BASKET SALZANO 03 (22-2)

Trasferta nel sabato sera per i Piani Bolzano, infatti la formazione di coach Massai, se la vedrà con le Vetorix di Mirano, già battuta all’andata con il punteggio di 58-51. Servono punti ai bolzanini, per consolidare e magari migliorare la posizione in classifica; infatti, attualmente la nona posizione sta stretta, passi falsi contro le inseguitrici non possono di certo essere messi in preventivo. L’eventuale vittoria invece allontanerebbe ulteriormente la concorrente veneta dalla zona playoff, cosa che tornerebbe più che utile ai Piani, in vista dell’assalto all’ottava posizione in classifica.

SABATO, 07 MARZO 2026 ore 21:00

VETORIX MIRANO (8-17) - BASKET PIANI BOLZANO (11-13)

