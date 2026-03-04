Febbraio positivo per le trentine in DR1

Mese particolarmente movimentato quello di febbraio per le formazioni trentine impegnate nel campionato di DR1, dove tutte si sono mosse, o quantomeno hanno consolidato la posizione.

Il Lagorai Wolves di coach Bianchi, ormai è ad un passo dalla certezza matematica dell'accesso alla zona playoff comunque vada a terminare il campionato. Attualmente in quarta posizione in classifica, una in meno rispetto a fine gennaio, può ambire a lottare fra l'attuale posizione e la sesta, difficilmente potrà andare sotto, difficile anche fare meglio di ora. Una vittoria e due sconfitte nel mese di febbraio. La certezza matematica dell'accesso ai playoff è dietro l'angolo, potrebbe arrivare nel prossimo turno, cosa che porterebbe certamente maggiore fiducia a Ippedico e compagni.

Mese davvero interessante quello della Virtus Altogarda, con tre vittorie e una sola sconfitta, i rivani di coach Di Salvatore, attualmente si trovano in ottava posizione, che vorrebbe dire playoff assicurati. Due posizioni in più rispetto a gennaio, certo però non bisogna più commettere passi falsi. Se a gennaio mancavano due punti alla zona playoff, ora i rivani sono dentro con un piede. Le certezze matematiche sono lontane, il derby invece è dietro l'angolo, tutto può ancora succedere, ma nessuna illusione per le posizioni sopra la settima, al momento irraggiungibili.

Abbastanza bene anche il San Marco Rovereto di coach Eglione, che a febbraio ha collezionato la sua quinta vittoria da inizio anno. Due vittorie e due sconfitte nel mese appena trascorso, zona playoff a soli due punti, come a gennaio, ma ora dietro i roveretani ci sono due formazioni ad inseguire e l'ultima posizione è lontanissima, il Buster Verona naviga a -6 da Rovereto. Rovereto deve puntare al derby e la caccia al nono posto, che significherebbe salvezza diretta, è aperta.

A livello complessivo, se la Virtus Altogarda ha guadagnato due posizioni in classifica, i Bear Isola e la Virtus Isola della Scala, entrambe le venete hanno ne hanno perso due di piazzamenti, a favore dei rivani stessi e del San Marco Rovereto.

La classifica