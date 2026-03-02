Un febbraio non facile per Rovereto e Piani Bolzano

Appena terminato un mese per nulla semplice, ma al tempo stesso anche decisivo per Tecnisan Rovereto e Piani Bolzano, alle prese di un campionato impegnativo dove nessuno vuole mollare la presa.

La Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, nel mese appena concluso e considerando le partite della domenica del primo marzo come appartenessero alla mesata di febbraio, ha collezionato tre vittorie e due sconfitte, per la prima volta in stagione fra l’altro anche di seguito, causa anche assenze un pò inaspettate di alcuni suoi uomini chiave. Oggettivamente la formazione roveretana, ha perso una posizione in classifica, al termine di gennaio era seconda, ora terza in solitaria e abbastanza distanziata dal duo Salzano-Roncaglia che sta in questo momento combattendo per la leadership. Di buono c’è l’acquisizione matematica di un piazzamento playoff, che in fin dei conti vuol anche dire permanenza nella serie anche per la stagione 2026/27. Per la formazione roveretana, l’obiettivo principale è stato raggiunto, ora ci sarebbe da consolidare la terza piazza, evitando di farsi raggiungere dalla Cestistiva Verona, che ha mire sul gradino più basso del podio. Se a fine gennaio la formazione di Fumagalli era a -2 dalla vetta, ora la cima della classifica si è allontanata, ben sei punti, del resto la capolista Salzano nel mese di febbraio ha fatto un filotto di cinque su cinque.

Più intricata la situazione dei Piani Bolzano, che nel mese appena concluso, ha perso una posizione in classifica, uscendo dalla confort zone rappresentata dai piazzamenti playoff. Attualmente nona la formazione di coach Massai, due vittorie e tre sconfitte nei cinque turni giocati. Se a termine gennaio i bolzanini occupavano l’ottava piazza, ora lottano per nona, ma in brutta compagnia assieme a The Team di Riese e anche Albignasego. Attualmente su tre formazioni, soltanto una accederebbe alla salvezza diretta, quella che arriverà nona, per le altre ci sarebbe il passaggio ai playout, che non è mai una cosa facilissima, può succedere di tutto. Per la formazione di Bolzano, di buono c’è che salvo le due dirette concorrenti, le formazioni dal dodicesimo posto in giù, paiono attardate e sempre meno pericolose, la zona della retrocessione diretta è lontana un’abisso e male che vada i Piani giocheranno i playout, facilmente con il favore del campo. Di buono c’è anche che, davanti in classifica, i posti playoff ancora raggiungibili sono effettivamente due, Jolly Caltana e Virtus Murano sono avanti di soli due punti, in sei turni dal termine tutto è ancora possibile, certo servirebbe una vittoria nello scontro diretto contro la prima delle due, oltre a qualche altro colpo, magari proprio contro Albignasego.

Da segnalare la forte progressione del Jolly Caltana, passato dal decimo al settimo posto in classifica in un mese, grazie sopratutto alle quattro vittorie e una sola sconfitta patita a febbraio. A livello di certezze matematiche, sono solo tre le formazioni al momento che sono certe dell’accesso ai playoff, Salzano, Roncaglia e ovviamente la Tecnisan Rovereto.

