Lagorai Wolves vincenti e pressoché ai playoff

Nella domenica del settimo round del girone di ritorno, i Lagorai Wolves vincono e praticamente staccano il biglietto playoff anche se manca la matematica a supporto, il San Marco invece esce sconfitto dal campo di Vicenza.

Bella vittoria del Lagorai Wolves ai danni della Virtus Isola della Scala, che praticamente staccano il biglietto per i playoff, manca la matematica, ma in quella posizione e visti gli intrecci, la formazione di coach Bianchi può dirsi certa al 99%. Ospiti che aprono con una tripla, ma sarà l’unico vantaggio dei veneti nel match. Il pareggio lo firma Dei, altra tripla di Iobstraibizer per ribadire il concetto. Bellotti in due occasioni va a segno, 10-5. Gioca bene la formazione di casa a Civezzano, Della Pietra e Papa piazzano due colpi importanti. Parigi e sopratutto la tripla di Zobele, portano il vantaggio in doppia cifra, 24-14 e si chiude il primo parziale. “Lupi” che partono con il canestro di Di Tommaso, poi arriva la rimonta avversaria, gli ospiti infatti raggiungono il -4, formazione di casa salvata dal canestro di Iobstraibizer, 32-26. Non demordono i veronesi, si portano a -2, poi Parigi ai liberi dà ossigeno ai suoi, 34-30. Rimangono in atto gli equilibri e a metà partita il punteggio è di 37-35, parziale opaco per la formazione di casa, che si è fatta rimontare 8 lunghezze di vantaggio.

Ippedico prima e poi Della Pietra piazzano i primi colpi dopo la pausa lunga. Due liberi di Della Pietra e una sua tripla, seguita da quella di capitan Ippedico, 49-39, d’obbligo il timeout richiesto dal coach avversario. L’accoppiata Della Pietra-Ippedico colpisce ancora, miglior momento per la formazione trentina, che opera una fuga importante. Il parziale viene blindato dal missile di Parigi, 65-46 allo scadere della mezz’ora di gioco, massimo vantaggio del match. Ultimo parziale contrassegnato dal tentativo disperato di rimonta da parte degli ospiti, che da subito provano ad erodere il largo vantaggio dei “lupi”, Bianchi costretto ad un timeout una volta arrivati a -12. Della Pietra con canestro e una tripla, toglie i trentini dagli impicci, poi Iobstraibizer con due canestri in successione porta il punteggio sul più rassicurante 75-58. Finale favorevole agli ospiti, ma è poca cosa, la partita si chiude sul definitivo 77-63, che lancia praticamente i trentini ai playoff, non matematicamente, ma praticamente e statisticamente. A livello individuale, Della Pietra a segno con 18 punti, non da meno Ippedico, quota 17 per lui. Lagorai che raggiunge quota 24, due in più di quelli con i quali l’ottava in classifica, nella stagione scorsa, si qualificò ai playoff.

Il San Marco Rovereto invece incappa in una sconfitta sul campo del Nuovo Argine in quel di Vicenza, caduta che stoppa momentaneamente la corsa alla possibile salvezza diretta. Match aperto da Matassoni per il vantaggio roveretano, poi con i liberi di Dorigotti e i due canestri di Brancaccio, i trentini trovano il massimo vantaggio del match, 2-8, padroni di casa costretti ad un pausa. Iniziano a rispondere i veneti che si avvicinano e trovano anche il canestro del sorpasso sul 14-13, coach Eglione costretto al timeout. Scappano i vicentini, i quali chiudono il primo parziale sul 21-16. Brancaccio dalla lunetta apre il secondo parziale, ma poi i padroni di casa rispondono. Nave prova ad arginare, 28-20. Con due triple i vicentini prendono il largo e poi allungano ulteriormente, 41-22. Dorigotti con canestro e tripla prova a contenere la verve dei padroni di casa, 46-27. Le due formazioni vanno alla pausa lunga sul punteggio di 49-28.

Tripla di Brancaccio in apertura del Q3, poi arriva quella di Matassoni, ma i vicentini rispondono sempre. Si nota una ritrovata verve dei roveretani, capaci di essere più incisivi in questo parziale, pare chiaro che qualcosa i padroni di casa dovranno cedere, la tripla sul finale di Matassoni, griffa il 65-53 che lascia aperto il match alle speranze roveretane, nove punti recuperati in questo parziale. Ultimo parziale con innumerevoli occasioni da ambo le parti, sfortunatamente per i roveretani, i padroni di casa ribattono colpo su colpo e il divario di circa 10 punti rimane pressoché costante. Il triplo colpo firmato Traore-Matassoni, due canestri per il primo, riduce un pò lo svantaggio, 71-66, ma poi i veneti si riprendono nuovamente. Ritrovano energie i padroni di casa e vanno a chiudere sul punteggio di 89-78. A titolo personale, buone le prove di Brancaccio a segno con 19 punti, seguito da Dorigotti e Matassoni, entrambe a quota 18.

