Una Rovereto azzoppata deve cedere il passo ad Albignasego

Nel posticipo domenicale della nona di ritorno, la Tecnisan Rovereto, falcidiata da un paio di assenze strategiche dell’ultimo minuto, deve cedere il passo all’Omas di Albignasego.

Formazione roveretana che all’ultimo decide di rinunciare preventivamente a Xausa, fermo per qualche problema al ginocchio e anche di Medina, colpito dalla febbre nella sera della vigilia. Nonostante tutto Rovereto parte bene, subito canestro di Czumbel, ma i veneti rispondono subito, portandosi sul 10-2. Ancora Czumbel con un nuovo canestro, suo il 13-5 dopo il timeout richiesto dal suo coach Fumagalli. La percussione avversaria è notevole, la doppia cifra viene toccata ben presto e il primo parziale si chiude sul 21-8. Q2 aperto alla grande dai padroni di casa, subito 5 punti, Fumagalli richiama i suoi. Sam Gaye risponde alla chiamata alle armi, ma siamo sul 26-11. Padroni di casa che hanno capito che i roveretani sono in difficoltà, la cosa migliore è tentare la “guerra lampo” per metterli alle corde, a metà partita il punteggio è di 40-22.

Dopo la pausa lunga la Tecnisan ci prova, due liberi messi a segno da Pisoni e una tripla di Czumbel, ma siamo sul 40-27. Percussione veneta che non cede più di tanto, nonostante le due triple sul finale firmate Czumbel, 58-45, quantomeno Rovereto ha vinto bene in un parziale. Ultimo quarto dove gli ospiti roveretani aprono positivamente, canestro di Finarolli e tripla di Dorigotti, 58-50 che costringe i veneti al timeout. Albignasego risponde in egual maniera, ora è Fumagalli costretto a richiamare i suoi sul 63-50. Scorre il cronometro, Czumbel ci mette del suo e oltre, ma la serata è proprio storta e scorre verso il definitivo 77-63, seconda sconfitta consecutiva in questa stagione, prima volta che accade in questa ottima stagione d’esordio nella nuova categoria. Partita mai messa in discussione, le assenza hanno pesato molto. A livello individuale, Czumbel prova a fare i miracoli, si “ferma” a quota 30, con ben 7 triple a referto. In doppia cifra anche Pisoni, con 13 punti. Sconfitta indolore per i roveretani, entrambe le dirette inseguitrici, cadono in questo turno.

La classifica