Punti preziosi per la Virtus per uscire dalla “tonnara"

Nell’anticipo della settima di ritorno, successo più che convincente contro il Legnago, quarta forza del campionato, per la Virtus Altogarda, trascinata da Lavezzari e Potrich.

Parte bene la formazione veneta, ma la Virtus risponde sempre, con Madella, poi Zanella e nuovamente Madella per il primo vantaggio, 7-6. Arriva la prima vera fuga degli ospiti, che si portano sul 7-16. Tripla di Potrich e canestro di Madella per ricucire, 12-16. Sarà l’accoppiata Martinatti-Madella a ridurre il gap in maniera importante, 16-18. la Virtus chiude il parziale con il vantaggio di Lever, 20-18. Il Q2 è aperto da una tripla degli ospiti veneti, che trovano il vantaggio momentaneo, ma arriva il soccorso dato dalla tripla di Lever e finalmente Lavezzari con il momentaneo 25-21. Ancora Lavezzari per guadagnare terreno. Zanella e Potrich firmano il 33-26, ma gli ospiti non cedono ancora, si portano addirittura a -1. Le iniziative date dalla tripla di Lavezzari e il canestro di Ben Dhia fissano il punteggio sul 40-34 a metà della disputa sportiva, con la Virtus che ha guadagnato terreno preziosissimo.

La partenza rivana dopo la pausa lunga è delle migliori, firmata dal trio Martinatti-Madella-Potrich, 46-34. Lavezzari piazza pure una tripla per il +13. Avversari che provano a rientrare in partita, ma in un minuto, tra quarto e terzo dalla penultima sirena, la tripla e il canestro di Potrich e quello di Martinatti costringono gli ospiti a prendersi un momento di riflessione sul 60-44. Lavezzari spezza i sogni avverarsi, fissano il massimo vantaggio del match con il +18. Recupero nel finale da parte dei veneti, allo scadere della mezz’ora il punteggio è di 65-55. Ultimo parziale inaugurato da due liberi di Martinatti, poi arriva Lavezzari. Provano gli ospiti a reggere la verve avversaria, ma la Virtus di coach Di Salvatore gestisce bene il vantaggio, tenendo a distanza i veneti. Lavezzari dalla lunetta firma un nuovo vantaggio in doppia cifra, il rotondissimo 80-70. Zanella e Potrich in combinata allungano, 87-74 a circa mezzo minuto dal termine. Martinatti dalla lunetta chiude la serata, 89-74, forse la partita più interessante e convincete della stagione. Ottima partita convincente per la Virtus, Lavezzari in forma strepitosa, 28 punti per lui. Benissimo Potrich con 17 punti, Martinatti a quota 16, Madella con 11.