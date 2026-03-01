Gran colpo dei Piani Bolzano

Gran colpo bolzanino nella nona di ritorno, infatti i Piani Bolzano di coach Massai, dando una sonora lezione di basket alla Vigor Conegliano, quinta forza del campionato, facendo anche un favore ai “cugini” roveretani.

Parte meglio la compagine veneta, subito uno 0-4, ma che per fortuna sarà l’unico vantaggio avversario durante tutta la partita. Una tripla di Mazzei per ridurre il gap, poi arriva un nuovo vantaggio avversario per il 3-6. Dieng porta i bolzanini a -1, poi Mazzei trova il pari. La tripla di Mokoi porta definitivamente i bolzanini in vantaggio. Dieng e D’Alessandro allungano, Mokoi dalla lunetta nel finale fissa il punteggio del primo quarto sul 18-13. Mascaro apre al meglio per i suoi e con una tripla tocca finalmente il divario in doppia cifra, 25-13, costringendo al timeout gli avversari. Il vantaggio bolzanino si mantiene più o meno immutato, il parziale si gioca nel pieno equilibrio e con poche occasioni e alla mezz’ora il punteggio è di 31-26, colpa di un breve recupero avversario nell’ultimo minuto, 4 punti guadagnati in un batter d’occhio.

Dopo la pausa lunga, apre Dieng con una tripla, poi D’Alessandro infila il punto del 36-28. Missile di Triggiani Vittorio per ritrovare il vantaggio in doppia cifra. La Vigor Conegliano non dorme però, si fa sotto e il buon vantaggio si riduce, tanto da costringere coach Massai al timeout. Si gioca nel segno dell’equilibrio e alla fine il divario si riduce, 50-45 alla mezz’ora di gioco. Ultimo parziale aperto da due liberi ben piazzati di Mokoi, poi segue la tripla firmata Dieng, 55-45, che poco dopo replica in egual maniera. Assistiamo ad un monologo bolzanino, gli ospiti sembrano scomparsi e incapaci di reagire, questo facilita i giochi dei Piani Bolzano, che va a chiudere con un sonoro 65-48. Gran lavoro di squadra per i bolzanini, unico in doppia cifra Dieng, a quota 17, ma sono ben 9 i giocatori ad andare a punti.